የኮሮና ወረርሽኝ የከፋ ጉዳት እንዳያደርሰ ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት

ሀዋሳ፤ መስከረም 11/2014 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የከፋ ጉዳት እንዳያደርሰ ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት የክልሉ ህብረተሰብ ጤና ኢንስትቲዩት አሳሰበ።
የኢንስትቲዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማቴ መንገሻ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በክልሉ ካለፉት ሶስት ሳምንታት ወዲህ የኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራጨ ነው።
ባለፉት ሶስት ሳምንታት ብቻ ከ1 ሺህ በላይ ሰዎች ላይ ቫይረሱ መገኘቱንና የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉን ሀዋሳ ከተማን ጨምር ከክልሉ የተለያዩ አከባቢዎች በተሰበሰበው መረጃ ማወቅ መቻሉን አረጋግጠዋል።
16 ሰዎች በጽኑ ህሙማን ማዕከል የህክምና ክትትል ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በክልሉ በቫይረሱ የመያዝ ምጣኔ ከ20 በመቶ በላይ መድረሱንም ዋና ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል።
ዴልታ የተሰኘው የቫይረሱ ዝሪያ ከዚህ ቀደም በተከሰተባቸው ሌሎች ሀገራት ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ጉዳት ያደረሰ መሆኑን በመረዳት ማህበረሰቡ ለቫይረሱ አጋላጭ ከሚያደርጉ ጉዳዮች እንዲጠነቀቅ አሳስበዋል።
አገልግሎት ሰጪና የእምነት ተቋማት የሚሰጡት አገልግሎት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚረዱ መመሪያዎችን ባገናዘበ መልኩ መሆን እንዳለበት ጠቁመዋል።
በሀዋሳ ከተማ አስተዳደር የገመጦ ጤና ጣቢያ የህክምና ባለሙያ ሲስተር ምህረት ዲንቃ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት፤ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው መዘናጋት ከቫይረሱ ስርጭቱ አንጻር አስጊ መሆኑን ጠቁመዋል።
ህብረተሰቡ የጥንቃቄ መመሪያዎችን በመተግበር የሚፈጠረውን ጉዳት ማስቀረት እንደሚችል ያመለከቱት፤ ሲሰተር ዲንቃ ፤ ይሄም በጤና ተቋማት የሚፈጠረውን ጫና ለማቃለል ያግዛል ብለዋል።
በህብረተሰቡ መዘናጋት የተነሳ በርካታ ህሙማን ወደ ህክምና ጣቢያ እየመጡ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ በሀዋሳ ከተማ የኮቪድ- 19 መከላከያ ማዕከል የጤና መኮንን ሂሩት ሳህሌ ናቸው።
ማህበረሰቡ የቅድመ መከላከል ስራውን በማገዝ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በሚደረገው ጥረት ላይ የሚጠበቀበትን ሃላፊነት ሊወጣ ይገባል ነው ያሉት የጤና መኮኑኗ።
በሲዳማ ክልል እስካሁን በ9 ሺህ 200 ሰዎች ላይ የኮሮና ቫይረስ መገኘቱንና የ186 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተጠቁሟል።