በአሜሪካ ማዕቀብ ለመጣል የሚደረገው ጥረት እንደ ህወሓት ያለ ተላላኪ መንግስት ለመፍጠር ያለመ ነው

እንጅባራ፤ መስከረም 11/2014(ኢዜአ) የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንደ ህወሓት ያለ ተላላኪ መንግስት በመፍጠር በቀጠናው ጥቅሙን ለማስጠበቅ ከማለም የመነጨ ነው ሲሉ የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ተናገሩ።
ሀገሪቱ ከገጠማት ፈተና እንደተወጣ ባለን እውቀትና ክህሎት መስራት አለብን፤ ፖለቲከኞችና በውጭ የሚኖሩ ዜጎችም ሚዛኑን የሚያስጠብቅ የዲፕሎማሲ ሥራ ይጠበቅባቸዋል።
በዩኒቨርሲቲው የሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት ክፍል ኃላፊ አቶ ስማቸው አማረ ፤ ኢትዮጵያውያን ይመራናል ያሉትን ፓርቲ በነጻነት መምረጣቸውን አስታውሰዋል።
የተመረጠው የብልጽግና ፓርቲም በተያዘው መስከረም ወር መጨረሻ አካባቢ መንግስት በመመስረት በሰላምና ደህንነት ላይ አተኩሮ ይሰራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያዊያን የፈለጉትን ፓርቲ ቢመርጡም የአሜሪካ መንግስት በሀገራችን ላይ በተደጋጋሚ ጣልቃ በመግባት ለግብጽና ለአሸባሪው ህወሓት ያደሉ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ እየሰራ መሆኑን አቶ ስማቸው ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ያመላከቱት።
“አሁን ሀገር እየመራ ያለው መንግስት የኢትዮጵያን ሉአላዊነት ለማስከበር አይደራደርም” ያሉት ምሁሩ፤ አሜሪካና መሰሎቿ እንደ ህወሓት ያለ ተላላኪ መንግስት በመፍጠር ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ እየጣሩ እንደሚገኙ አስረድተዋል።
የአሜሪካን ያልተገባ ጣልቃ ገብነትና ማዕቀብ ለመጣል የሚደረግ እንቅስቃሴ ሉአላዊነቷን አስጠብቃ የኖረችው ኢትዮጵያን ለማንበርከክ የታለመ ነው።
“ኢትዮጵያዊያን የውስጥ አንድነታችንን በማጠንከር ህወሓትንም ሆነ ጣልቃ ለመግባት የሚጥሩ የውጭ ሃይሎችን ማሳፈር ይኖርብናል” ነው ያሉት።
“አሁን ያለው መንግስት እንደፈለጉት የማይጠመዘዝና የህዝብ ቅቡልነት ያለው በመሆኑ ሀገርን ለማሻገር ቁርጠኝነት አለው” ያሉት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ምሁር አቶ መኮንን ዋሴ ናቸው።
አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ዳግም ማዕቀብ ለመጣል መነሳቷ ኢትዮጵያን እንደፈለጉ ለመጋለብና ለመጠምዘዝ የሚመቻቸውን የህወሓት የሽብር ቡድን መልሶ ወደ ሥልጣን ለማምጣት ከመፈለግ የመጣ መሆኑን ተናግረዋል።
አሸባሪው ቡድን ስልጣን ላይ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የገደላቸው ሰዎች፣ ያፈናቀለው ህዝብ ብዛት፣ የዘረፈው ገንዘብና የፈጠረው ሰብዓዊ ቀውስ ምዕራባዊያን ችላ ቢሉትም እኛ ኢትዮጵያዊያን መቼም አንረሳወም።
ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ እየጨፈጨፈ ያለውን አሸባሪውን ህወሓት ማውገዝ ሲገባ በሀሰተኛ መረጃ ተነስቶ መንግስት ላይ ያልተገባ ጫና ማሳደር ከሰብዓዊነት ያፈነገጠ ከመሆኑ በተጨማሪ ዓለም አቀፍ የሞራል ህጎችን የጣሰ መሆኑን ምሁሩ አስረድተዋል።
መንግስት የውጭ ጫናን ተቋቁሞ የኢትዮጵያን እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ ተመሳሳይ ችግር ገጥሟቸው በስኬት ማለፍ ከቻሉ ሀገራት ተሞክሮ ሊቀስም እንደሚገባም ጠቁመዋል።
ሀገራችን ከገጠማት ፈተና እንደተወጣ ምሁራን ባለን እውቀትና ክህሎት መስራት አለበን፤ ፖለቲከኞችና በውጭ የሚኖሩ ዜጎችም ሚዛኑን የሚያስጠብቅ የዲፕሎማሲ ሥራ እንደሚጠበቅባቸው ነው ምሁሩ ያመለከቱት።