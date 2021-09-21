በተሽከርካሪ አደጋ የአንድ ሰው ሕይወት ሲያልፍ በዘጠኝ ተሳፋሪዎች ላይ የአካል ጉዳት ደረሰ

ጎንደር ፤መስከረም 11/2014(ኢዜአ) በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጠገዴ ወረዳ በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ የአንድ ሰው ሕይወት ሲያልፍ በዘጠኝ ተሳፋሪዎች ላይ ደግሞ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታወቀ፡፡
የወረዳው ፖሊስ ጽህፈት ቤት የወንጀል ምርመራ ኦፊሰር ሳጅን ታከለ ወርቁ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ አደጋውን ያደረሰው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 1- 45629(አማ) የሆነ ባለ ሦስት እግር ባጃጅ ነው፡፡
አደጋው የተከሰተው ባጃጁ 11 ሰዎችን በማሳፈር ርቀትንና ፍጥነትን ሳይጠብቅ በመጓዝ ላይ እያለ ከአንድ የጭነት ተሸከርካሪ ጋር በመጋጨቱ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
“በደረሰው አደጋም ተሳፍረው ከነበሩት ውስጥ የአንድ ሰው ሕይወት ወዲውኑ ሲያልፍ በሌሎች ዘጠኝ ሰዎች ላይ ደግሞ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ደርሷል” ብለዋል።
እንደ ሳጅን ታከለ ገለጻ ፤ በወረዳው ልዩ ስሙ “ምድረ ሰላሳ” በተባለው ሥፍራ ትናንት በደረሰው አደጋ የቆሰሉ ሰዎች በህብረተሰቡ ትብብር ወደ ሕክምና ተቋማት ፈጥነው እንዲላኩ ተደርጓል።
ህይወቱ ያለፈው ተሳፋሪ አስከሬንም ለቤተሰቦቹ መላኩን የጠቆሙት ዋና ሳጅኑ፣ “አደጋውን ከደረሰ በኋላ የተሰወረውን የባጃጅ ሾፌር ለህግ ለማቅረብ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
ፖሊስ የአደጋው መንስኤ ያላቸውን ተጨማሪ መረጃዎች በማሰባሰብ ላይ መሆኑን ጠቁመው፣ በቀጣይ ምርመራው እንደተጠናቀቀ ይፋ እንደሚያደርግ ተናግረዋል።
ህብረተሰቡና አሽከርካሪዎች የትራፊክ ህግና መመሪያዎችን በማክበር እራሳቸውንና ሌሎችንም ከትራፊክ አደጋ እንዲጠብቁ ዋና ሳጅን ታከለ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡