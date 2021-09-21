የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ እየተካሄደ ባለው ተጋድሎ በመሳተፍ መስዋዕትነት ለመክፈል ተዘጋጅተናል- ወጣቶች

ድሬዳዋ፣ መስከረም 11/2014 (ኢዜአ) የሀገርን ህልውና ለማስጠበቅ እየተካሄደ ባለው ተጋድሎ በመሳተፍ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ወደ ስልጠና የተጓዙ የድሬዳዋ ወጣቶች ተናገሩ።
ወጣቶቹ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል ትናንት ማምሻውን ወደ ስልጠና ሲጓዙ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል።
ለስልጠና ከተጓዙት መካከል ወጣት ዑመር ሙሃባ፤ የሀገር ህልውናን ለማረጋገጥ በሚካሄደው የትኛውም ዓይነት ዘመቻ መስዋትነት ለመክፈል መዘጋጀቱን ለኢዜአ በሰጠው አስተያየት ገልጿል ፡፡
ይህን ዕውን ለማድረግ ወደ ወታደራዊ ሥልጠና ተቋም መጓዙ ልዩ ደስታ እንደፈጠረለት ተናግሯል፡፡
ወጣት ዳንኤል ተስፋዬ በበኩሉ፤ በታሪካዊ ወቅት ታሪካዊ ኃላፊነት ለመወጣት የእናት ሀገሩን ጥሪ ሰምቶ ወደ ሠራዊቱ ለመቀላቀል እድል በማግኘቱ እንዳስደሰተው ነው የገለጸው፡፡
ከሠራዊቱ ጎን በመሆን ሀገር አፍራሾቹ የህወሃትና የሸኔ የሽብር ቡድኖችን በመደምሰስ የታፈረችና የተከበረች ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ቁርጠኛ መሆኑን አስረድቷል።
የሀገር ምልክት የሆነውን መከላከያ ሠራዊት ከመቀላቀል በላይ የሚያኮራ ነገር የለም ሲል የተናገረው ደግሞ ወጣት ረሺድ ጀማል ነው፡፡
ለሀገር ህልውና አደጋ የሆነውን የሽብር ቡድንና መልማታችንን የማይፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶችን ለመመከት ወደ ሠራዊቱ ለመቀላቀል መነሳሳቱን ወጣት ረሺድ ተናግሯል።
በሽኝት ስነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ፣ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር፤ወጣቶቹ በወሳኝ ታሪካዊ ወቅት የሀገር አለኝታ የሆነውን የመከላከያ ሠራዊት ለመቀላቀል በመወሰናቸው ኩራትና ክብር ሊሰማቸው እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
ወጣቶች ከሠራዊቱ ጎን በመሆን የሀገርን ሉዓላዊነት ከማስከበር ባሻገር ከመካከላቸው ሀገርን ወደ ታላቅ ከፍታ የሚያስጉዙ መሪዎችና ወታደራዊ መኮንኖች እንደሚፈጥሩ ገልጸዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደርና ህዝብ ለወጣቶችና ለሠራዊቱ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሐረሪ ክልልና ድሬዳዋ ላይዘን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮሎኔል ዩናስ ሮባ በበኩላቸው ፤ ”የስልጠና ቆይታችሁን በታላቅ ሞራል፣ወኔ፣ትጋትና ጥብቅ ዲሲፒሊን በማጠናቀቅ የሀገር ኩራት መሆናችሁን በተግባር እንደምታስመሰክሩ እምነቴ የፀና ነው ብለዋል።
አራተኛው ዙር በሆነው የወጣቶቹ ሽኝት ስነ-ስርዓት ላይ የፌደራልና ድሬዳዋ አስተዳደር የስራ ሃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል።