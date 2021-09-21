ሃገር በወሳኝ ሁኔታ ላይ ባለችበት ወቅት ህዝብን ማገልገል ትልቅ ክብር ነው – የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰልጣኞች

ጅማ፣ መስከረም 11/2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ሉአላዊነቷን ለማስጠበቅ ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር እየተፋለመች ባለችበት ጊዜ ህዝብን ለማገልገል በበጎ ፈቃድ ስራ መሰማራት ትልቅ ክብር ነው ይላሉ በጅማ ዩኒቨርሲቲ እየሰለጠኑ ያሉ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተሳታፊ ወጣቶች ።
በሰላም ሚኒስቴር አሰተባባሪነት በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚሰለጥኑ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰልጣኞች “ህይወቱን ለሚሰዋ ወገኔ ደሜን በመስጠት ድጋፍ አድርጋለው” በሚል መሪ ሀሳብ ለመከላከያ ሰራዊቱ የደም ልገሳ መርሀ ግብር አካሄደዋል።
በጅማ ዩኒቨርሲቲ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስልጠና እየወሰዱ ያሉ ከ5ሺህ 6መቶ በላይ ወጣቶች ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ናቸው።
ሰልጣኝ አብነት ማሞ በዚህ ወቅት እንደገለጸው በስልጠናው በርካታ በጎ ተግባራትን በመስራት እየተማሩ ሲሆን የደም ልገሳውም የዚሁ አካል ነው።
ለህብረተሰቡ አካባቢን በማጽዳት፣ አልባሳትን በማሰባሰብና ደም በመለገስ የተለያዩ አገልግሎቶችን እየሰጡ መሆኑንም ተናግሯል።
ኢትዮጵያ ህልውናዋን ከውስጥና ከውጭ ሃይሎች ለመከላከል በሁሉም ዘርፍ እየታገለች ባለችበት በዚህ ጊዜ ህብረተሰብን ለማገልገል በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ መሰማራት ትልቅ ክብር እንደሆነም ተናግሯል።
ሌላዋ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰልጣኝ አጃይባ አባ ዝናብ በበኩሏ “ስልጠናውን ከጀመረች በኋላ ለሰዎች መልካም ማድረግ የሚሰጠውን እርካታ ስለተረዳሁ ወደፊትም አጠናክሬ እቀጥላለሁ” ብላለች።
ሰልጣኟ ወጣት በደም ልገሳ መርሀ ግብሩ ላይ “እኛ ወጣቶች በቻልነው ሁሉ ህብረተሰባችንን ለማገዝ እንሰራለን፣ ሌሎች ግለሰቦችና ድርጅቶችም የበጎ ፍቃድ አገልጋይ መሆን ይገባቸዋል” ብላለች።
በዚሁ የደም ልገሳ መርህ ግብር የሰላም ሚኒስቴር ባልደረባና የስልጠናው አስተባባሪ ወይዘሮ ትግስት ሀይለማርያም እንዳሉት በዕለቱ 120 የሚሆኑ በጎ ፍቃደኞች ለመከላከያ ሰራዊቱ ደም ለግሰዋል።
ከደም ልገሳው በተጨማሪ ያሰባሰቡትን አልባሳትና ደብተሮች ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች የሰጡ መሆናቸውን ወይዘሮ ትግስት ገልጸዋል።
አሁን በጅማ ዩኒሸርሲቲ ከ5ሺህ 6መቶ በላይ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰልጣኞች እየሰለጠኑ መሆኑንም ገልፀዋል።
የጅማ ከተማ ሰራተኛና ማህበራዊ ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አሸብር ሰይፉ የበጎ ፍቃድ ማህበራዊ አገልግሎት ሰልጣኞች ለህብረተሰቡ እየሰጡ ያሉት አገልግሎት አበረታች መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይም የመረዳዳት ባህልን ማጎልበት እንዲቻል የበኩላቸውን እየተወጡ በመሆኑ ሰናይ ምግባራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም አሳስበዋል።