የባህላዊ ወርቅ አምራቾች ለክልሎች ሲከፍሉ የነበረው የባለቤትነት ክፍያ ሙሉ በሙሉ ተነሳ

መስከረም 11/2014(ኢዜአ) በባህላዊ መንገድ ወርቅ ሲያመርቱ የነበሩ አካላት ለክልሎች ሲከፍሉ የነበረው የባለቤትነት ክፍያ ሙሉ በሙሉ መነሳቱ ተገለጸ።
የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለ ኡማ “የባህላዊ እና አነስተኛ ወርቅ አምራቾቻችን ለሀገራችን የማዕድን ክፍለ ኢኮኖሚ ዋልታ ሆነው ዘመናትን እያሻገሩን ይገኛሉ” ብለዋል።
ሚኒስትሩ እንደገለጹት “እነሱን በተለያየ መንገድ መደገፍ ፣ከትከሻቸው ላይ ጫናዎችን ማቃለል ከእኛ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው።
የክልሎቻችን ርእሰ መስተዳድሮች በባህላዊ መንገድ ወርቅ እያመረቱ ለባንክ ለሚያቀርቡት አምራቾች ለክልል ሲከፍሉ የነበረውን የሮያሊቲ ክፍያን ሙሉ በሙሉ አንስተዋል”ብለዋል።
ይህ እርምጃ ለባህላዊ የማዕድን ምርት እንደ ሀገር የሰጠነው ትኩረት ማሳያ ነው ሲሉም ነው ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የገለጹት።
በህገወጥ መንገድ የሃገር ሀብት ላይ አሻጥር የሚሠሩት ላይ ጠንካራ እርምጃ እንዲወሰድ ስምምነት ላይ ተደርሷልም ብለዋል።