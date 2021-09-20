ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ የሚጠበቅብንን እናደርጋለን

ሐረር፤ መስከረም 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) ስድስተኛ ጠቅላላ ምርጫ በሐረሪ ክልል በሰላማዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ በክልሉ የገጠር ነዋሪዎች ተናገሩ።
ብልጽግና ፓርቲን ወክለው በጀጎል ዙሪያ እና ሁንደኔ ምርጫ ክልል ለህዝብ ተወካዮችና ክልል ምክር ቤቶች የሚወዳደሩ እጨዎች ራሳቸውን ለደጋፊዎቻቸው አስተዋውቀዋል፤ በክልሉ ጠያራ ወረዳም የምረጡኝ ቅስቀሳም አካሂደዋል።
በዚህ ወቅት ነዋሪዎቹ ፤ በክልሉ ምርጫው ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ እና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከእነሱ የሚጠበቀውን ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ለኢዜአ ተናግረዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል ወይዘሮ ሚስራ ሐሰን፤ በክልሉ የመራጮች ምዝገባም ሆነ ሌሎች ሥራዎች መካሄድ ከጀመሩበት እለት አንስቶ ህዝቡን የማንቃት ሥራ እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል።
“በክልሉ ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን የበኩሌን እየተወጣው ነው፤ በእለቱም ያለምንም ችግር ምርጫው ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ የበኩሌን እወጣለው” ሲሉም አክለዋል።
ለመምረጥ ራሴን አዘጋጅቺያለሁ፤ ይሆነኛል፣ ይበጀኛል የምለውንም ፓርቲ ከወዲሁ ለይቺያለሁ” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ሩሚያ አልይ ናቸው።
ምርጫው ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲካሄድ እንዲሁም ሴቶች በንቃት እንዲሳተፉ የበኩላቸውን ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን ጠቁመዋል።
“ለምርጫው ሰላማዊነትና ስኬት በተለይ ሴቶች ከወጣቶች ጋር በመተባበር እየሰራን እንገኛለን” ብለዋል።
አቶ አሊ በከር በበኩላቸው፤ የምርጫውን እለት በጉጉት እየጠበቁና በተለይ ምርጫው በስኬት እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን እየተወጡ መሆኑን ተናግረዋል።
በጠያራ ወረዳ በተካሄደ የምርጫ ቅስቀሳ እና እጩ አባላትን የማስተዋወቅ ስነ ስርዓት ላይ የሐረሪ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብዱልጀባር መሀመድ “ተቀምጠን የምናገኘው ነጻነትና ልማት የለም፤ ድህነትን ማሸነፍ የምንችለው በስራና በመስራት ብቻ ነው” ሲሉ መልክት አስተላልፈዋል።
ብልጽግና በህዝብ የተቋቋመና ህዝብ እየተገለገለበት ያለ የልማትና የሰላም ፓርቲ መሆኑን አስታውቀዋል።
“ሰርተን መለወጥና የነገን ተስፋ ማለምለም ይጠበቅብናል” ያሉት አቶ አብዱልጀባር፤ የተጀመረውን የልማት ጉዞ ለማጠናከር ህዝቡ ከፓርቲው ት ጎን እንዲቆም ጠይቀዋል።
የፓርቲው ዕጩዎች ራሳቸውን ለህዝብ ባስተዋወቁበት መድረክ በክልል እና ወረዳ ደረጃ የሚገኙ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች ተገኝተዋል።