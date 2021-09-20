በሽብር ቡድኑ የተፈናቀሉ 10 ሺህ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ዝግጅት ተደርጓል…የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዳደር

ደብረ ማርቆስ፡ መስከረም 10/2014(ኢዜአ )የህወሓት የሽበር ቡድን በወረራቸው ሰሜን ወሎ እና ዋግህምራ ብሔረሰብ ዞኖች የሚገኙ 10 ሺህ ተማሪዎችን ከማህበረሰቡ ጋር በማስተሳሰር ለማስተማር መዘጋጀቱን የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተዳደር አስታወቀ።
የዞኑ ዋና አስትዳደሪ አቶ አብርሃም አያሌው ለኢዜአ እንደገለጹት አሸባሪው ቡድን የንጹሃንን ህይወት ከመጨፍጨፉ ባለፈ የትውልድ መገንቢያ የሆነውን የትምህርት ተቋማት በማውደሙ በተማሪዎች ላይ የከፋ በደል መፈጸሙን ተናግረዋል።
ይህን ወቅታዊ ችግር ተደጋግፎ ለመሻገር እንዲቻልም የዞኑ አመራር ከማህብረሰቡ ጋር በመምከር 10 ሺህ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለአንድ ዓመት ለማስተማር መወሰኑን አመልክተዋል።
ከ5ኛ እስከ 12ኛ የክፍል ያሉትን ተማሪዎች ለመቀበል መወሰኑን የገለጹት አቶ አብርሃም ለ8ኛ እና ለ12 ክፍል ተማሪዎች ቅድሚያ እንደሚሰጥም አስታውቀዋል።
ተማሪዎችን እያንዳንዱ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ ተቀብሎና ሙሉ ወጫቸውን ሸፍኖ እንዲይዝ እንደሚደረግም አስረድተዋል።
አርሶ አደሩን ጨምሮ የመንግስት ሰራተኛው፣ ነጋዴው፣ አመራሩና ሌላው የማህብረሰብ ክፍል ተማሪዎችን በሚችለው አቅም ተቀብሎ ለማስተናገድ በመጠባበቅ ላይ መሆኑን አስታውቀዋል።
በጦርነቱ ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ያጡ፣ትምህርት ቤታቸው ሙሉ በሙሉ የወደመባቸውና፣ ወላጆቻቸው ወደ ሌላ አካባቢ ልከው የማስተማር አቅም የሌላቸው ተማሪዎች የእድሉ ተጠቃሚ ይሆናሉ።
ተማሪዎች በመስፈርቱ መሰረት ተመልምልው እንዲላኩ ለክልል ትምህርት ቢሮና ለሚመለከታቸው ዞኖች ጥያቄው መቅረቡን ጠቁመዋል።
በጎዛምን ወረዳ የየቡቅላ ከተማ ነዋሪ አቶ ውብሸት ነግሬው አንድ ተማሪ ተቀብለው ለማስተማር መወሰናቸውን ተናግረዋል።
“በችግሩ ምክንያት ከትምህርት ውጭ የሚሆኑ ልጆችን ተቀብሎ ማስተማር ለነገ ሀገር ተረካቢ ትውልድ ለማፍራት የሚደረገውን ጥረት ያግዛል” ብለዋል።
በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ያለው ለሌለው መረዳዳትና መተጋገዝ የግድ መሆኑን የተናገሩት አቶ ውብሸት የሚቀበሉትን ተማሪ ከልጆቻቸው ጋር እኩል ለማስተማር አስፈላጊውን እገዛና ድጋፍ እንደሚያደርጉ አስታውቀዋል።
የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ እመነሽ ጌቱ በበኩላቸው ”የህወሓት የሽብር ቡድን ዘር ለማጥፋት የሚያደርገውን ሴራና ተንኮል በመገንዘብ እርስ በእርሳችን በመተጋገዝ ሴራው እንዳይሳካ እንደርጋለን” ብለዋል።
”አንድ ተማሪ ለአንድ ቤተሰብ” በሚል ተማሪዎችን ተቀብለው ለማስተማር ከመንግስት ጋር የወሰኑትን ውሳኔ ወደ ተግባር ለመቀየር መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል።
”የምቀበለውን ተማሪም ለአንድ አመት ብቻ ሳይሆን እንደ ልጆቼ ተንከባክቤ ለውጤት እስኪበቃ የዜግነት ግዴታዬን እወጣለሁ” ብለዋል።
አሸባሪው ህወሃት በአማራ ክልል በወረራ በገባባቸው አካባቢዎች የትምህርት የጤናና ሌሎች የመሰረተ ልማት አውታሮችን በማውደም በመዝረፍና በማበላሸት ከፍተኛ ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት ማድረሱ ይታወቃል።