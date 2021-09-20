ዘመቻው ኢትዮጵያ ህልውናዋን ለማስከበር የያዘችውን እውነት ለዓለም ለማሳወቅ ያግዛል

ድሬዳዋ፤ መስከረም 10/2014 (ኢዜአ) ዘመቻው ኢትዮጵያ ሽብርተኞችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግና ህልውናዋን ለማስከበር የያዘችውን እውነት ለዓለም ለማሳወቅ ያግዛል ሲሉ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አህመድ መሐመድ ቡህ ተናገሩ።
አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የያዘችውን የተሳሳተ ግንዛቤ እንድትለውጥ ዓላማ ያደረገ የ”ነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተመንግስት” ዘመቻ ዛሬ በድሬዳዋ አስተዳደር በይፋ ተጀምሯል።
ዘመቻውን በይፋ ያስጀመሩት የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ፣ የብልጽግና ፓርቲ ድሬዳዋ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ኡስማን አህመድ፣ የድሬዳዋ የወጣቶች ፌደሬሽን የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ወጣት ፈልመታ መሐመድ ናቸው፡፡
ምክትል ከንቲባው በወቅቱ እንዳሉት፤ ዘመቻው ኢትዮጵያ ሽብርተኞችን በህግ ተጠያቂ ለማድረግና ህልውናዋን ለማስከበር የያዘችውን እውነት ለዓለም ለማሳወቅ ያግዛል።
አሜሪካ በተሳሳተ መንገድ የተረዳችውን የህልውና ዘመቻ በአግባቡ እንድትገነዘብና ከኢትዮጵያ ጋር ሁለንተናዊ ግንኙነታቸውን መልሰው እንዲያጠናክሩ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነው ያሉት።
የሀገርን ህልውና የማረጋገጥ ዘመቻ በፍጥነትና በስኬት እንዲጠናቀቅ በተቀናጀ መንገድ እየተደረገ ያለው ርብርብ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም አሳስበዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ የድሬዳዋ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ በበኩላቸው “ዘመቻው የአሸባሪው ህወሓትን ሀገር የማውደም እንዲሁም በህጻናትና እናቶች ላይ እየፈጸመ ያለውን ግፍና በደል ለማጋለጥ ያግዛል” ብለዋል።
በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ፀጥታ መደፍረስ የጥፋት ቡድኑ እየፈፀመ ያለው ወንጀል በዓለም አደባባይ እንዲታወቅ አስተዋጽኦው የጎላ መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
አሸባሪው ህወሓት እያደረሰ ያለውን ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ዓለም ተገንዝቦት ጫና እንዲያደርግ ዘመቻው ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን አስረድተዋል።
የድሬዳዋ አስተዳደር ወጣቶች ፌደሬሽን የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ፤ በዘመቻው በድሬዳዋ ገጠርና ከተማ የሚገኙ 200ሺህ ወጣቶች ለማሳተፍ መታቀዱን ተናግሯል።
ዘመቻው በተጀመረበት ሥነ-ሥርዓት ላይ የአስተዳደሩ ካቢኔ አባላትና የከተማዋ ወጣቶች ተሳታፊ ሆነዋል።