በሃረሪ ክልል 6ኛው አገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የተቀናጀ ስራ እየተከናወነ ነው

ሐረር፣ መስከረም 10/2014(ኢዜአ ) በሐረሪ ክልል 6ኛ ዙር ጠቅላላ ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር የተቀናጀ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጃቢር አልይ እንደገለጹት፤ ምርጫው ያለ አንዳች የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር የአጭር ጊዜ እቅድ ወጥቶ እየተሰራ ነው።
በክልሉ ከሚገኙ የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከኦሮሚያ ልዩ ሃይል አባላት፣ ከክልሉ ሚሊሻ እና ከህብረተሰቡ ጋር የሚከናወነው ስራም አበረታች ውጤት እያሳየ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የሰላም እና ጸጥታ ሁኔታውን ይበልጥ ለማጠናከር ስጋት የሚታይባቸውን አካባቢዎች ከስጋት ነጻ ለማድረግ በክልሉ ወቅታዊ የጸጥታ የኮማንድ ፖስት እቅድ በማዘጋጀት ወደ ስራ መገባቱን ተናግረዋል።
የአካባቢው ማህበረሰብ አጠራጣሪ ነገር ሲመለከት ለጸጥታ ሃይሉ ጥቆማ እንዲሰጥ ጠይቀዋል።
ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም 6ኛው ጠቅላላ ምርጫ ሲካሄድ በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫው ካልተከናወነባቸው አካባቢዎች አንዱ የሐረሪ ክልል ሲሆን በመጪው መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም ለማካሔድ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉ ተገልጿል።