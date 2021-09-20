በኮንትሮባንድ የገባ 4ሺህ 824 ስቴካ ሺሻ በቁጥጥር ስር ዋለ

ሠመራ፤ መስከረም 10/2014(ኢዜአ) በኮንትሮባንድ ከውጭ ገብቶ ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ በተሽከርካሪ በመጓጓዝ ላይ የነበረ 4ሺህ 824 ስቴካ ሺሻ በቁጥጥር ስር ማዋሉን የአዋሽ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
ሺሻው በቁጥጥር ስር የዋለው በሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3-87637( ኢት) ሲኖ ትራክ ተሽከርካሪ በኮንትሮባንዲስቶች ተጭኖ ትናንት ሌሊት ጨለማን ተገን በማድረግ ለማሳለፍ ሲሞከር መሆኑን በጽህፈት ቤቱ የኮንትሮባንድ መከላከል ቡድን መሪ ኢንፔክተር አለሙ ይመር ለኢዜአ ገልጸዋል።
ከአራት ሚሊዮን 800ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው ሺሻው ከድሬዳዋ ወደ አዲስ አበባ በመጓጓዝ ላይ እያለ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ በአፋር ክልል አሚባራ ወረዳ ልዩ ቦታው ግምጃ ቤት አካባቢ ሊደረሰበት እንደቻለ አስታውቀዋል።
ይህንን የኮንትሮባንድ እቃ ለመቆጣጠር የቅርጫፉ ጽህፈት ቤቱ ሰራተኞች ከምስራቅ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ዲቪዥን ሻለቃ ሁለት እና ከፌደራል ፖሊስ የኮንትሮባንድ መከላከል ዲቪዥን አባላት ጋር የተቀናጀ ተሳትፎ ማድረጋቸውን ነው ያመለከቱት።
ሺሻውን ሲያጓጉዙ የተገኙ አሽከርካሪውና ረዳቱ በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ክስ ለመመስረት በሂደት ላይ መሆኑንም ኢንስፔክተር አለሙ ተናግረዋል።
በቀጣይም ከህብረተሰባችን ለሚመጡ ጥቆማዎች ትኩረት በመስጠት ህገ-ወጦችን የማደኑ ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ነው ያሉት ኢንስፔክተሩ።