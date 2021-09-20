መስከረም 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) የኢትዮጵያ መንግስት የህወሃት የሽብር ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች በሚኖሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸመውን የጅምላ ጭፍጨፋ እና ያደረሰውን የንብረት ውድመት በተመለከተ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምርመራ እንዲያደርግ በተደጋጋሚ ሲወተውት መቆየቱ ይታወቃል፡፡
በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር በመሆን ተፈጽመዋል የተባሉትን ወንጀሎች ምርመራ በማድረግ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርታቸውን አቅርበዋል።
የሽብር ቡድኑ ዛሬ በማህበራዊ ገጹ ላይ “ራሱ ቀማኛ፣ ራሱ ዳኛ፣ በንፁሃን ደም መቀለድ እስከመቼ!!?” በሚል ርዕስ ባወጣው የተምታታ መግለጫ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብኣዊ መብት ኮሚሽን እና የኢትዮዽያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በጋራ ያካሄዱትን ምርመራና ግኝት አጣጥሏል። የሽብር ቡድኑ ከተቋማቱ የምርመራ ውጤት ይልቅ የሲኤን ኤን፣ አልጀዚራ እና ስካይ ኒውስ ዘገባ ተቀባይነት እንዳላቸው ተናገሯል። ይህም የአይጥ ምስክር ድንቢጥ እንዲሉ የሽብር ቡድኑ ከሲ ኤን ኤን ጋር የሰሩት ድራማ ከተመድ ይልቅ ተአማኒነት እንዳለው ተናግሯል።
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን እና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በጋራ አጥንተው ያወጡትን የቅድመ-ምርመራ መረጃ ተከፋይ ሚዲያዎቹ እና የፕሮፓጋንዳ ማሽኖቹ አክቲቪስቶቹ እየተተቹ ስለመሆኑ አይኑን በጨው አጥቦ ሊነግረን እንዲሁም በተቋማቱ ገለልተኝነት፣ ተዓማኒነት እና ሚዛናዊነት ላይ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው በማለት ለመክሰስ ይዳዳዋል፡፡
ቡድኑ አንድም በቀጠራቸው ሚዲያዎቹ አማካኝነት በበሬ ወለደ መረጃ ላይ የተመሰረቱ ዘገባዎችን ቅቡልነት ለማሰጠት ሁለትም የፈጸማቸው ወንጀሎች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዳይወጡበት በመፍራት እነዚህ የሰብዓዊ መብቶችን ጥበቃ የሚከታተሉ ዓለም አቀፍ እና ሀገራዊ ተቋማትን ለመተቸት ሲውተረተር ይታያል፡፡
ቡድኑ ከተባበሩት መንግስታ የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን እና ከኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ይልቅ ተከፋዮቹን ሚዲዎችን በእማኝነት በመጥቀስ እነ አልጀዚራ፣ ሲኤንኤን፣ ስካይ ኒውስ የመሳሰሉት የዘገቡትን እነዚህ ተቋማት እንዴት ይሽሩታል በሚል ጉንጭ አልፋ ሙግት ሊገጥም ይንጠራራል፡፡
ሆድ ሲውቅ ዶሮ ማታ እንዲሉ እንደ ትልቅ ጋሻ የሚመካባቸው እና የሽብር ሴራው ግብረ-አበሮቹ የሆኑትን የየራሳቸው ድብቅ ተልዕኮ እና አጀንዳ ያለቸውን መገናኛ ብዙሃን ዋቢ በማድረግ የሁለቱን ተቋማት ሪፖርት ተቀባይነት የሌለው ሲል ለማጣጣልም ሞክሯል፡፡
በቅርቡ ሲኤንኤን በተከዜ ወንዝ ዳርቻ የትግራይ ተወላጆች ተገድለው ተገኙ፣ ንጹሃን ተገደሉ፣ ሴቶች ተደፈሩ እና መሰል ዘገባዎችን በምርመራ ዘገባችን አረጋገጥን እያሉ ሲያወጧቸው የነበሩ ዘገባዎች በሙሉ በራሱ በሽብር ቡድኑ ደራሲነት፣ ተዋናይነት እና አዘጋጅነት ሲተወኑ የነበሩ ስለመሆናቸው ሰሞኑን እየወጡ ያሉ በርካታ ዘገባዎች ለድራማዎቹ ጥሩ ማሳያዎች ናቸው፡፡