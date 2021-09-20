ወጣቶች የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት የሚያግዙ የፈጠራ ውጤቶችን በማበርከት ዘርፉን ሊደግፉ ይገባል

አዲስ አበባ፣ መስከረም 10/2014 (ኢዜአ) ወጣቶች የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት የሚያግዙ የፈጠራ ውጤቶችን በማበርከት ዘርፉን ሊደግፉ እንደሚገባ የጤና ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ።
ሁለተኛው ሀገር-አቀፍ የወጣቶች የጤና ሳምንት “ፈጠራ ለተሻለ የወጣቶች እና አፍላ ወጣቶች ጤና አገልግሎት ተደራሽነት” በሚል መሪ ሃሳብ ተጀምሯል።
ከመስከረም 9 ጀምሮ ለአንድ ሳምንት በሚቆየው መርሃ-ግብር የጤናውን ዘርፍ ለማሳደግ የተሰሩ የፈጠራ ውጤቶች ይቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጄ ዱጉማ መርሃ-ግብሩ ትልቅ የመማማሪያ መድረክ እንደሚሆን ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ወጣቶች ልዩ ትኩረት ከሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች ቀዳሚዎች መሆናቸውን ጠቅሰው፤ በጤና ዘርፍ ላይ የወጣቶችን ተደራሽነት ለማስፋት ዘርፈ-ብዙ ሥራዎችን ይጠይቃል ብለዋል።
በመሆኑም ሚኒስቴሩ ወጣቶችን ተደራሽ ያደረገ የጤና ሥርዓት ለመዘርጋት ባለፉት ዓመታት ራሱን የቻለ መዋቅር ማዘጋጀቱን ተናግረዋል።
ስርዓተ ጾታን ጨምሮ ለወጣቶች የሚሆኑ የጤና አገልግሎቶችን በተመረጡ ጤና ጣቢያዎች ቅዳሜ እና እሑድን ጨምሮ አገልግሎት እንዲያገኙ ሥራዎች መጀመራቸውን ጠቁመዋል።
የጤና ዘርፉን ተደራሽነት ለማስፋት የፈጠራ ውጤቶች ወሳኝ ናቸው ያሉት ሚንስትር ዴኤታው ፤ ወጣቶች የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በማበልጸግና መተግበሪያዎችን በማዘጋጀት ዘርፉን እየደገፉት መሆኑን ተናግረዋል።
ወጣቶች መሰል የፈጠራ ውጤቶችን በማበርከት እያደረጉ ያለውን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል።
የሴቶች፣ ህጻናት እና ወጣቶች ሚንስትር ዴኤታ ወይዘሮ ህይወት ኃይሉ በበኩላቸው፤ መርሃ-ግብሩ ኢትዮጵያዊያን በወጣቶች ተሳትፎ ብዙ ስኬቶችን እያስመዘገቡ ባሉበት ወቅት የሚከበር በመሆኑ ልዩ እንደሚያደርገው አውስተዋል።
ወጣቶችን በጤናው ዘርፍ በማሳተፍ ረገድ የሚሰጠው ትኩረት አናሳ እንደነበር አስታውሰው፤ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይኸው ክፍተት እንዲታረም በመሥራት አበረታች ውጤቶች መመዝገባቸውን ገልጸዋል።
ወጣቶች የጤና አጠባበቅ መተግበሪያ በማዳበር የጤና ሥርዓቱ እንዲሻሻል የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡም ጠይቀዋል።
ባለፉት ጊዜያት ወጣቶች በፈጠራ ስራ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመከላከል ረገድ አበረታች ተግባር ማከናወናቸውንም ገልጸዋል።
የፈጠራ ስራዎች ከማህበረሰቡ የልማት ፍላጎት እና ከኢትዮጵያ የትኩረት አቅጣጫ ጋር ሊጣጣሙ ይገባል ያሉት ደግሞ የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሁርያ አሊ ናቸው።
የፈጠራ ሥራዎች ለወጣቶች ወሳኝ የለውጥ መንገድ እንደሆኑም ተናግረዋል።
ወጣቶችን እና አፍላ ወጣቶችን በማብቃትና በመደገፍ ሙሉ አቅማቸውን እንዲጠቀሙ ማገዝ በትምህርት ዘርፍ ላይ ቁልፍ ተግባር ሆኖ እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል።