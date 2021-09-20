የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሰራተኞች የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ለገሱ

አዲስ አበባ መስከረም 10/2014 (ኢዜአ) የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሰራተኞች የአንድ ወር ደሞዝ ና ደማቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ለገሱ።
ሰራተኞች የለገሱትን 9 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር የኮርፖሬቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አድማሱ ዳምጠው ለመከላከያ ሚኒስቴር አስረክበዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የተቋሙ ሰራተኞች አሸባሪው ህወሃት እየፈፀመ ያለውን ወንጀል በማጋለጥ ለመላው ዓለም እውነተኛ መረጃዎችን በማድረስ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የቴሌቪዠን ዜና እና ፕሮግራሞች ዋና አዘጋጅ ባህሩ ይድነቃቸው፤ አገር ችግር ላይ ባለችበት በአሁኑ ወቅት የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በልዩ ትኩረት መስራት አለባቸው ብሏል።
በዚህ ወቅት በመገናኛ ብዙሃን የሚሰሩ ሙያተኞች በላቀ ታማኝነት አገራቸውን የሚያገለግሉበት ወቅት በመሆኑ ይህንኑ በተግባር ማሳየት አለባቸው ብሏል።
ለዚህም የፋና ጋዜጠኞች ስራቸውን በልዩ ትኩረት እያከናወኑ መሆኑን ጠቅሶ ለአገር ህልውና እየተፋለመ ላለው ሰራዊት የወር ደሞዛቸውንና ደማቸውን መለገሳቸውን ገልጿል።
“በአገር ጉዳይ ዳር ተቀምጦ የሚመለከት ዜጋ መኖር የለበትም” ያለው ባህሩ የፋና ጋዜጠኞችም ሙያዊ ሃላፊነታቸውንና አገራዊ ግዴታቸውን እየተወጡ ነው ብሏል።
ሌላኛዋ የፋና ጋዜጠኛ ፈትያ አብደላ ” ደም የምለግሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው፤ ለሰራዊቱ በመሆኑ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ” ብላለች።
ለአገሩ ህልውና ለቆመው ሰራዊት ደም ከመለገስ በተጨማሪ የአንድ ወር ደሞዟን በመስጠቷም መደሰቷን ተናግራለች።
ለኢትዮጵያ ክብርና ህልውና ከድጋፍና እገዛ በተጨማሪ ሙያዊ ሃላፊነቷን በላቀ መልኩ ለመወጣት ዝግጁ መሆኗን አረጋግጣለች።
የፋና ብሮድካሲትንግ ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው፤ በህግ ማስከበርም ሆነ በህልውና ዘመቻው ለህዝቡ ትክክለኛና የተረጋገጠ መረጃ በማድረስ ፋና ሃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ገልጸዋል።
የአገር ጉዳይ ቀዳሚውና ትኩረት የሚሻ በመሆኑ ለጉዳዩ ሰፊ ሽፋን በመስጠት ለአገር ውስጥም ሆነ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሁኔታውን እንዲገነዘቡ የማድረግ ስራውንም አጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል።
አሸባሪው ህወሃት የውሸት ፕሮፖጋንዳ በመንዛት በህዝቡ ዘንድ መደናገርን ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት በመመከት ሂደት መላው የፋና ሰራተኞች የድርሻቸውን እየተወጡ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የተቋሙ ጋዜጠኞች ግንባር ድረስ በመሄድ ሰራዊቱ እያደረገ ያለውን ተጋድሎ ለህዝቡ ተደራሽ በማድረግ ሙያዊ ሃላፊነታቸውን በብቃት እየተወጡ ይገኛሉ፤ ይሄም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
የተቋሙ ሰራተኞች ሙያዊ ሃላፊነታቸውን ከመወጣት በተጓዳኝ ለሰራዊቱ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት የአንድ ወር ደሞዛቸውን በድምሩ 9 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር እንዲሁም ደማቸውን መለገሳቸውን ገልጸዋል።
በመከላከያ ሚኒስቴር የፋይናንሰ ስራ አመራር ዘርፍ ኃላፊ ብርጋዴር ጄኔራል አለምሰገድ ወንደሰን፤ የገንዘብ ድጋፉን ከፋና ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አድማሱ ዳምጠው ተረክበዋል።
የፋና ሰራተኞች የህዝብ ድምጽ ሆነው ከማገልገላቸው በተጨማሪ ለሰራዊቱ የገንዘብ ድጋፍና የደም ልገሳ በማድረጋቸው አመስግነዋል።
የፋና ጋዜጠኞች ሰራዊቱ በገባበት እየገቡ፣ በዋለበት እየዋሉና እያደሩ ጭምር የሰራዊቱን ተጋድሎ እና ጀብድ ለህዝብ ተደራሽ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል።