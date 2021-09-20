በግንባር ለተሰለፈው መከላከያ ሠራዊትና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎች ባለሀብቱ የጀመረውን ድጋፍ እንዲያጠናክር ተጠየቀ

ጎንደር፤ መስከረም 10/2014 (ኢዜአ) ወራሪውን የህወሓት ቡድን አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት በግንባር እየተዋደቁ ላሉ የመከላከያ ሠራዊትና ሌሎች የጸጥታ ሀይሎች ባለሀብቱ የጀመረውን ድጋፍ እንዲያጠናክር ተጠየቀ።
በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በእርሻ ኢንቨስትመንት የተሰማሩ ባለሃብቶች በመተማና ሁመራ ግንባር ላሉ የመከላከያ ሠራዊት አባላትና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎች 85 ሰንጋ በሬዎችን ድጋፍ አድርገዋል።
የዞኑ የሃብት አሰባሳቢ ግብረ ሃይል አስተባባሪ አቶ አይቸው ታረቀኝ በርክክቡ ወቅት እንዳሉት፣ዛሬ ድጋፉን ያደረጉት በጠገዴ፣ በታች አርማጭሆና በጎንደር ከተማ ነዋሪ የሆኑና በእርሻ ኢቨስትመንት የተሰማሩ ባለሀብቶች ናቸው።
በ1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገዙት 85 ሰንጋ በሬዎችን በመተማና ሁመራ ግንባር ለሚገኙ የመከላከያ ሠራዊት አባላትና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎች እንደሚውል ተናግረዋል።
ባለሃብቶቹ ያደረጉት ድጋፍ ለመከላከያ ሠራዊቱ፣ ለልዩ ሃይሉ፣ ለሚሊሻውና ሌሎች የጸጥታ አካላት ደጀን መሆናቸውን ያረጋገጡበት መሆኑንም አቶ አይቸው አመልክተዋል።
ሀገር በማፍረስ የሽብር ተግባር የተሰማራውን ህወሓት አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት በግንባር እየተዋደቁ ላሉ የመከላከያ ሠራዊትና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎች ባለሀብቱ የጀመረውን ድጋፍ እንዲያጠናክርም ጠይቀዋል።
የባለሀብቶቹ ተወካይ አቶ አስተማረው መኮንን በበኩላቸው፤ ከጥፋት ቡድኑ ጋር በጦር ግንባር እየተዋደቁ ላሉ የጸጥታ አካላት ባለሀብቱ ትልቅ አክብሮት እንዳለው ተናግረዋል፡፡
“በሠራዊቱ ተጋድሎ የዞኑ ባለሀብቶች የእርሻ ስራችን ሳይስተጓጎል ለማከናወን በቅተናል” ያሉት ተወካዩ፣ ለሠራዊቱ በደጀንነት መደገፍ ሀገር የማዳን ጉዳይ በመሆኑ ሁሉም መተባበር እንዳለበት አመልክተዋል።
ልማትን ለማደናቀፍ ሌት ተቀን የሚሯሯጠው አሸባሪው የህወሓት ቡድን እስኪደመሰስ ድረስ የባለሀብቱ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።
በዞኑ እስካሁን በተካሄደ የሃብት ማሰባሰብ ሥራ 276 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብ የተሰበሰበ ሲሆን፤ 67ሚሊዮን ብር የሚገመት ደግሞ የዓይነት ድጋፍ መደረጉ ይታወሳል፡፡