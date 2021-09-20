ባለፉት ሁለት ወራት ከ60 ሺህ በላይ ዜጎች ደም በመለገስ ለመከላከያ ሠራዊቱ አጋርነታቸውን አሳይተዋል

አዲስ አበባ መስከረም 10/2014 ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ 60 ሺህ ዜጎች ደም በመለገስ ለመከላከያ ሠራዊቱ አጋርነታቸውን በተግባር ማሳየታቸውን የብሔራዊ ደም ባንከ አገልግሎት ገለጸ።
የህልውና ዘመቻውን ተከትሎ ደም የሚለግሱ ዜጎች ቁጥር መጨመሩንም አስታውቋል።
ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን ጠብቀው አሸባሪው ህወሃት ሀገር ለማፍረስ እያከናወነ ያለውን ተግባር በመመከት ረገድ አኩሪ ታሪክ እየጻፉ ይገኛሉ።
ዜጎች የመከላከያ ሠራዊቱን ከመቀላቀል ባሻገር ለሠራዊቱ የሚሆን የቁሳቁስ ድጋፍ እያደረጉ ሲሆን፤ በአሸባሪ ቡድኑ ወረራ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖችም ድጋፍ በማድረግ አለኝታነታቸውን በተግባር እየገለጹ ነው።
ከዚህ ጎን ለጎን ለሀገሩ ህልውና እና ለወገኑ ደህንነት ህይወቱን ሳይሰስት እየከፈለ ላለው የመከላከያ ሠራዊት ደም በመለገስ አጋርነታቸውን በተግባር እያሳዩ ነው።
ይህም በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የደም ክምችት እጥረት በመቅረፍ ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ ማድረጉን ነው የመከላከያ እና የብሔራዊ የደም ባንክ አገልግሎት የሚገልጹት።
የመከላከያ ደም ባንክ ዳይሬክተር ሻምበል ዶክተር ብርሃኑ ካሳዬ እንደሚሉት ኢትዮጵያውያን ለመከላከያ ሠራዊቱ ከሚያደርጉት የቁሳቁስ ድጋፍ በተጨማሪ የደም እጥረት እንዳያጋጥም ደም በመለገስ አበረታች ተሳትፎ እያደረጉ ነው፡፡
“ደም ህይወት ነው” ያሉት ዳይሬክተሩ፤ ዜጎች ደም በመለገስ ረገድ እያሳዩት ያለው ተሳትፎ ለሠራዊቱ ያላቸውን ፍቅር የሚገልጽ መሆኑን ተናግረዋል።
የብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ያረጋል ባንቴ በበኩላቸው፤ የህግ ማስከበር ዘመቻው ከተጀመረ ጀምሮ የደም ለጋሾች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመሩን ገልጸዋል፡፡
በተለይ የህግ ማስከበር ዘመቻ ከተጀመረበት ህዳር ወር ጀምሮ ህብረተሰቡ ደም በመለገስ ረገድ እያሳየ ያለው ተሳትፎ አበረታች መሆኑንም ጠቁመዋል፡፡
ባለፉት የሀምሌና ነሀሴ ወሮች ብቻ 60 ሺህ ዜጎች ደም በመለገስ ለመከላከያ ሠራዊቱ አጋርነታቸውን በተግባር ማሳየታቸውንም ነው ያነሱት።
ዘመቻውንም ተከትሎ ደም የሚለግሱ ሰዎች ቁጥር እያደገ በመምጣቱ በደም ባንኩ ውስጥ የደም ክምችት መጠን መጨመሩንም ተናግረዋል፡፡
በዚህም እንደ ሀገር የደም የክምችት መጠን ወደ 20 ሺህ ዩኒት ማደጉን ገልጸዋል፡፡
ህብረተሰቡ ለሀገሩና ለወገኑ ህይወቱን አሳልፎ እየሰጠ ለሚገኘው ሠራዊት ደም የመለገሱን ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል፡፡