በሽብርተኛው ህወሓት ጥቃት ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ፣ መስከረም10/2014 (ኢዜአ) በአማራና በአፋር ክልሎች በአሸባሪው ህወሓት ጥቃት ሳቢያ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ።
በአሸባሪው ህወሓት ምክንያት ከ1 ነጥብ 9 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለጤና አገልግሎት ችግር ስለመዳረጋቸው አስታውሷል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አሸባሪው ህወሓት በወረራቸው የአማራና የአፋር ክልሎች ከ1 ሺህ 500 በላይ የጤና ተቋማት ላይ ውድመት አድርሷል።
በአማራ ክልል አምስት ዞኖች 20 ሆስፒታሎች፣ 277 ጤና ጣቢያዎች፣ 1 ሺህ 162 ጤና ኬላዎች እንዲሁም በአፋር ክልል አንድ ሆስፒታል፣ 10 ጤና ጣቢያዎች እና 38 ጤና ኬላዎች መውደማቸውን አስታውቀዋል።
በአማራና በአፋር ክልሎች በአሸባሪው ቡድን ጥቃት ሳቢያ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች በተጠለሉባቸው አካባቢዎች በጤና ባለሙያዎች ክትትል እየተደረገላቸው እንደሆነም ገልጸዋል።
ለተፈናቃዮች የጤና አገልግሎት ተደራሽ ከማደረግ ባሻገር ለድንገተኛ ሕክምና አገልግሎት እንዲውል ለአማራ ጤና ቢሮ 23 ሚሊዮን፤ ለአፋር ክልልም 3 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተደርጓል ብለዋል።
ዶክተር ሊያ በሁለቱ ክልሎች በአሸባሪው ህወሓት ሳቢያ በጤና ተቋማት ላይ በደረሰው ውድመትና ዘረፋ በድምሩ ከ1 ነጥብ 9 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለጤና አገልግሎት ችግር መዳረጋቸውንም አንስተዋል።
በመሆኑም በሁለቱ ክልሎች ጤና ተቋማት ባለሙያዎችን በማደራጃትና በማሰማራት በተለይ ለእናቶችና ሕፃናት የስርዓተ ምግብና አልሚ ምግቦችን ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
በዚህም በአማራ ክልል ከ186 ሚሊዮን ብር በላይ፤ በአፋር ክልል ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የመድሃኒትና የሕክምና ግብዓቶች እየተሰራጩ መሆኑን ገልፀዋል።
በጤና ሚኒስቴር እጅ የሌሉ የሕክምና ግብዓቶችን ለማሟላትም ከአገር ውስጥና ከውጭ ግዥ የመፈፀምና የመድሃኒት አቅራቢ ተቋማትን ክምችት የማሟላት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ጠቁመዋል።
ከለጋሾች የተሰበሰበውን ደም በጤና ተቋማት የማሰራጨት ስራ እየተከናወነ መሆኑንም አክለዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ኢትዮጵያ ካሉት ተፈናቃዮች በተጨማሪ በኦሮሚያ ክልል ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ተፈናቃዮች እንዲሁም በቢኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከ190 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች እንዳሉ ገልጸዋል።
በመሆኑም በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለሚገኙ ተፈናቃዮች የጤና አገልግሎት ለማዳረስ እየተሰራ ስለመሆኑ አንስተዋል።
“በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 193 ሺህ 40 እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል 559 ሺህ 122 የሚጠጉ ተፈናቃዮች የሚገኙ ሲሆን ያለውን ድጋፍ ለማጠናከርም እየተሰራ ይገኛል።“