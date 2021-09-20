መስከረም 20 ቀን ለሚካሄደው ምርጫና የደቡብ ምዕራብ ህዝበ ውሳኔ ሰባት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ዜጎች ድምጽ ይሰጣሉ

አዲስ አበባ፤ መስከረም 10/2014(ኢዜአ) መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም ለሚካሄደው ምርጫና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ ሰባት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ዜጎች ድምጽ እንደሚሰጡ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ።
የቦርዱ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ መስከረም 20 የሚከናወነውን የድምፅ አሰጣጥ ሂደትና የተደረገውን ዝግጅት አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
በዚሁ ቀን በሐረሪ፣ በሶማሌ እና በ ደ/ብ/ብ/ሕ ክልሎች የሚደረገውን ምርጫና ሕዝበ ውሣኔ ለተወካዮች ምክር ቤት 47፣ ለክልል ምክር ቤት 105 ምርጫ ክልሎች ላይ እንደሚከናወን ገልፀዋል።
ለምርጫው 7 ሺ 54 ጣቢያዎች ድምፅ የሚሰጥባቸው መሆናቸውን ያሰታወቁ ዳይሬክተሯ፤ 30 ሺ የሚጠጉ ምርጫ አስፈፃሚዎችም እንደሚሳተፉ ተናግረዋል።
በምርጫው 22 ፖርቲዎች እንደሚሳተፋ የገለጹት ወይዘሪት ሶሊያና፤ የመራጮች ምዝገባን በተመለከተ በቦርዱ ውሳኔ መሰረት የመራጮች ምዝገባ በተቋረጠባቸው እና ባልተቋረጠባቸው ቦታዎች ምዝገባው ከነሀሴ 26 እስከ ጷጉሜ 05 ቀን 2013 ዓ.ም መካሔዱን ገልፀዋል።
በዚህ መሰረት መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም ለሚካሔደው ምርጫና ህዝበ ውሳኔ ድምጽ የሚሰጡ ዜጎች ቁጥር ሰባት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን መሆኑን አስታውቀዋል።
በሶስት የተለያዩ ዙሮች የቁሳቁስ ስርጭት መከናወኑን አብራርተዋል።
በአሁኑ ወቅት ከመስከረም 8 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የድምፅ መስጫ ቁሳቁሶች ስርጭት የተጀመረ መሆኑን ጠቁመው፤ ስርጭቱ እስከ መስከረም 12 ቀን 2014 ዓ.ም እንደሚጠናቀቅ አስታውቀዋል።