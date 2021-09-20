የአሜሪካን ተፅዕኖ ለመቋቋም አንድነታችንን ይበልጥ አጠናክረን የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም ማሳወቅ አለብን

ሀዋሳ ፤ መስከረም 10/2014 (ኤዜአ) አሜሪካ በሀገራችን ላይ እያደረገች ያለውን ተፅዕኖ ለመቋቋም አንድነታችንን ይበልጥ አጠናክረን የኢትዮጵያን እውነት ለሌላው ዓለም ማሳወቅ አለብን ሲሉ የሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ና ምሩቃን ተናገሩ።
የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በኢትዮጵያ ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ለመጣል ያላቸውን አቋም በፊርማቸው ማንጸባረቃቸው ይታወሳል።
ይህንን በማስመልከት የኢዜአ ሪፖርተር ካነጋገራቸው ምሁራን መካከል የሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስና ሥነ-ሰብ ኮሌጅ ዲን ዶክተር ዳኜ ሽብሩ እንዳስረዱት፤ የሀገሪቱን ክብርና ዝና ለማዋረድ የሚሰሩ ባንዳዎች በፈጠሩት ሀሰተኛ ወሬ አንዳንድ የምዕራባዊያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ኢ-ፍትሀዊ ጫና ለመፍጠር እየጣሩ ነው።
ኢትዮጵያ ያላትን የህዝብ አቅም አስተባብራ በምስራቅ አፍሪካ በፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ጠንክራ እንድትወጣ አይፈለጉም ነው ያሉት።
ተጽዕኖ ፈጣሪነቷ በሂደት እየጎላ ይመጣል የሚል ስጋትና ፍራቻም ጫናውን ለማሳደር ምክንያት መሆኑን ዶክተር ዳኜ ጠቁመዋል።
አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ እጥለዋለሁ የምትለውን ተጨማሪ ማዕቀብ ለመቋቋም ኢትዮጵያዊያን አንድነታችንን ይበልጥ ማጠናከር ይገባናል ነው ያሉት።
ዶክተር ዳኜ እንዳሉት፤ አንዳንድ ምዕራባዊያን በውክልና ለማስፈጸም እያካሄዱት ያለውን አሻጥርና የሚፈጥሩትን ጫና ህዝቡ ተገንዝቦ ሴራውን በተደራጀ መልኩ ለዓለም ህዝብ በማስረዳት ማክሸፍ አለበት።
“ኢትዮጵያዊያን በወሬ ከመሸበር ይልቅ እየተደረገ ያለውን ተጽዕኖ ለማለፍ የሚያስችል ስነ ልቦና ማዳበር ይኖርብናል” ብለዋል።
ሁሉም በተሰማራበት የሥራ መስክ ውጤታማ በመሆን፣ አብሮነትን በማዳበር እና የተሻለ አገልግሎት በመስጠት ሀገራዊ ችግሩን መቋቋም እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
ወጣቱ ትውልድም በተለይ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከሚነዛቸው ፍሬ ቢስ ወሬዎችና ከፋፋይ አስተሳሰቦች በመራቅ ኢትዮጵያን ማስቀጠል እንዳለበት ነው ያመለከቱት።
ዶክተር ዳኜ “ህዝቡ ለሀገሩ ያሳየውን አንድነት አጠናክሮ በማስቀጠል የአባቶችን ለወራሪ ጠላት የአልገዛም ባይነትና የነጻነት ገድል መድገም ይኖርበታል” ብለዋል።
በህወሓት የሽብር ቡድን በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግፍና በደል በመረዳት ቡድኑን ከጥፋት ተግባሩ ለማስቆምና ለማጥፋት አንድነትን ማጠናከር ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
ከሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ በልማት አስተዳደር የትምህርት ክፍል በሁለተኛ ዲግሪ የከፍተኛ ማዕረግ ተመራቂው ጣሰው ደረሰ በበኩሉ፣ የአንዳንድ ምዕራባዊያን ሀገራት ፍትሃዊ ያልሆነ ጫና የአፍሪካዊያንን የአሸናፊነት ስነልቦና ለመጉዳት በማሰብ የሚመጣ መሆኑን ገልጿል።
“እርስ በርስ መለያየትን በመተው አንድነትን ካጠናከርን በውጭ ግፊትና በሚደረጉ ጫናዎች ሳንረበሽ ወደፊት መጓዝ እንችላለን” ሲልም አክሏል።
አሜሪካ ዳግም ማዕቀብ ለመጣል የተነሳችው በኢትዮጵያ ጠንካራ መንግስት እንዳይኖር ከመፈለግ መሆኑን የተናገረው ደግሞ በዩኒቨርሲቲው ህግ ትምህርት ቤት የክሪምናል ጀስቲስ ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቀው ይርጋለም ጉርሙ ነው።
“ኢትዮጵያዊያን ሁሌም አብሮን የሚኖር የአሸናፊነት ስነ ልቦና ያለን ህዝቦች ነን፤ በሀገር ጉዳይ የሚመጣ ማዕቀብ አይደለም ሞትም ቢሆን ተጋፍጠን ማሸነፍ እንችልበታለን” ብሏል።
ኢትዮጵያዊያን የአንዳንድ ምዕራባዊያን ሀገራት ማዕቀብ ሳያሳስባቸው ትብብራቸውን ካጠናከሩ የውጭ ጫናን በመቋቋም ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ ነው ይርጋለም ያስረዳው።
ለዚህም የውጭ ጫናን ተቋቁመው ለውጥ ማምጣት ከቻሉ ሀገራት ልምድ መውሰድና ግንኙነትን ማጠናከር እንደሚገባም ጠቁሟል።