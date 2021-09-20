የኢትዮጵያን እውነት ለዓለም ከማሳወቅ ጎን ለጎን የምጣኔ ሃብት አሻጥሮችን መዋጋት ያስፈልጋል

አዲስ አበባ፣ መስከረም 10/2014 (ኢዜአ) በዲፕሎማሲው መስክ የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም ለማሳወቅ ከሚደረገው ዘመቻ ጎን ለጎን የምጣኔ ሃብት አሻጥርን መዋጋት እንደሚያስፈልግ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል አሳሰቡ።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎችና ሠራተኞች “የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተመንግስት” ንቅናቄን ተቀላቅለዋል።
ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት ኢትዮጵያን ለማዳከም የምጣኔ ሃብት፣ የዲፕሎማሲና የጦርነት ዘመቻ በሶስት ግንባሮች ተከፍተውባታል።
ተቋማቸው የምጣኔ ሃብት አሻጥርና የኑሮ ውድነት ላይ የተከፈተውን ዘመቻ ለመመከት የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ በዓለም የነበራትን ተቀባይነትና መልካም ገጽታ ለማጠልሸት ጠላት እንደ አንድ ግንባር እየሰራበት በመሆኑ እውነታውን ማሳወቅ የሁሉም ሃላፊነት ነው ብለዋል።
በዲፕሎማሲው መስክ የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም ከማሳወቅ ጎን ለጎን የምጣኔ ሃብት አሻጥሮችን መከላከል እንደሚገባም አሳስበዋል።
“ሠብዓዊ እርዳታ እንዳይገባ መንገድ የዘጉ ሰዎች መንገድ ተዘጋብን ብለው ይጮሃሉ፤ ሕዝብ እየጨፈጨፉ በደል እንደደረሰባቸው ለዓለም ማህበረሰብ ይጮሃሉ” ያሉት ሚኒስትሩ የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም ለማሳወቅ መረባረብ ያስፈልጋል ብለዋል።
“የነጩ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ-መንግስት” ንቅናቄ ላይ የተሳተፉት ሠራተኞች በበኩላቸው የአገራቸውን እውነታ ለዓለም በማስተዋወቅ በምጣኔ ሃብት ላይ የሚፈጠሩ አሻጥሮችን ለመዋጋት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ለዓለም ለማስተዋወቅ መስከረም 3 ቀን 2014 የተጀመረው “የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ-መንግስት” ዘመቻ ወጣቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ፖለቲከኞች፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎችን ጨምሮ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች እየተሳተፉበት ነው።