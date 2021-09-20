በወቅታዊ ችግሮች ለተፈናቀሉ ዜጎች መሰረታዊ የጤና አገልግሎት እየተዳረሰ ነው

መስከረም 10/2014 (ኢዜአ) በአገሪቷ ወቅታዊ ችግሮች ሳቢያ ለተፈናቀሉ ዜጎች መሰረታዊ የጤና አገልግሎት ተደራሽ እየሆነ ነው ሲሉ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለፁ።
ዶክተር ሊያ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በተለይ በአማራና በአፋር ክልሎች በአሸባሪው ህወሓት ጥቃት ሳቢያ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች በተጠለሉባቸው አካባቢዎች የጤና ባለሙያዎች ክትትል እየተደረገላቸው ነው።
በእነዚሁ ቦታዎች በባለሙያዎቹ በተደረገ ልየታ መሰረትም በተለይ ለእናቶችና ሕፃናት የስርዓተ ምግብና አልሚ ምግቦችን ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ብለዋል።
ለአብነትም ከምግብ ነክ ድጋፎች ባሻገር በአማራ ክልል ከ186 ሚሊዮን ብር በላይ፤ በአፋር ክልል ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የመድሃኒትና የህክምና መሳሪያዎች እየተሰራጩ መሆኑን ገልፀዋል።
ተጨማሪ ግብዓቶችን የማዳረስና ከውጭ ግዥ የመፈፀም ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ከለጋሾች የተሰበሰበውን ደም በጤና ተቋማት የማሰራጨት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም ገልፀዋል።
በአማራ ክልል 20 ሆስፒታሎች፣ 277 ጤና ጣቢያ፣ 1 ሺህ 162 ጤና ኬላ በጦርነቱ ሲወድሙ በአፋር 1 ሆስፒታል፣ 10 ጤና ጣቢያዎች እና 38 ጤና ኬላዎች መውደማቸውንም ዶክተር ሊያ አስታውቀዋል።
የጤና ሚኒስቴር ለወደሙ ተቋማት በአማራ ክልል 24 ሚሊዮን፤ በአፋር ክልል ደግሞ 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉንም አክለዋል።