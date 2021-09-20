ሀገራችን የገጠማትን ፈተና ለማለፍ በጋራ መቆም አለብን – ዶክተር ጀማል አባ ፊጣ

መስከረም 10/2014 (ኢዜአ) ሀገራችን የገጠማትን ፈተና ለማለፍ ኢትዮጵያ አንድነታችንን በማጠናከር በጋራ መቆም አለብን ሲሉ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል አባ ፊጣ ተናገሩ።
ዩኒቨርሲቲው አሸባሪው የህወሃት ቡድን በፈጸመው ወረራ ከወሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ2 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የምግብና አልባሳት ድጋፍ አድርጓል።ድጋፉ ወደ ስፍራው በተላከበት ወቅት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል አባ ፊጣ፤ በአሸባሪው ቡድን ሀገራችንን የገጠማትን ፈተና በመቋቋም ለማለፍ በጋራ መቆም ወቅቱ የሚጠይቀው ጉዳይ ነው።
አሸባሪው በወረራ በያዛቸው የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች ንጹሀን ዜጎችን ከመጨፍጨፉና ብዙዎችን ከማፈናቀሉም ባሻገር የህዝብ ሀብትና ንብረት በመዝረፍ የፈጸመው ውድመት ቀላል እንዳልሆነ ይታወቃል።
ጅማ ዩኒቨርሲቲ ችግሩን ለመቋቋም እንዲያግዝ በሽብር ቡድኑ የተፈናቀሉ ወገኖች ከ2 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የምግብና አልባሳት ድጋፍ ማመቻቸቱን ገልጸዋል።የምግብ ዘይት፣ፍራሽ፣ብርድ ልብስ፣ ሩዝ፣በርበሬ፣ ሽሮና የመመገቢያ እቃዎችን ያካተተው ይሄው ድጋፍ ትናንት ወደ ስፍራው መላኩን አስታውቀዋል።ድጋፋ በወሎ ዩኒቨርሲቲ በኩል ለተፈናቃዮች የሚደርስ ነው።
ጅማ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በፊትም በደባርቅና ደብረ ታቦር ለሚገኙ ወገኖች ድጋፍ ማድረጉን ያስታወሱት ዶክተር ጀማል፤ ባለፉት ስድስት ወራት 32 ሚሊዮን ብር መለገሱን አመላክተዋል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን ሀገራችንን ለማፍረስ የሸረበውን ሴራ ለማክሸፍ መላ ኢትዮጵያዊያን ከጫፍ ጫፍ በመንቀሳቀስ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል።