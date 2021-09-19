ጅማ፤ መስከረም 09/2014(ኢዜአ) በተሳሳተ ግንዛቤና መረዳት ባለመፈለግ በሀገራችን ላይ የሚደረገውን የአንዳንድ ምዕራባውያን ጣልቃ -ገብነት በአንድነት እንመክታለን ሲሉ የጅማ ከተማ ወጣቶች ተናገሩ።
የ”ነጩ ፓስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተመስግስት” ዘመቻን የተቀላቀሉት የከተማዋ ወጣቶች የጠላትን አፍራሽ ተልዕኮ መግታትና ሀገርን የማዳን ትልቅ ሃላፊነት አለብን ነው ያሉት።
ከወጣቶቹ መካከል ነጃት ሁሴን በሰጠችው አስተያየት፤ ዘመቻውን በመቀላቀል የኢትዮጵያን እውነታ ለሁሉም አለም ለማሳወቅ የበኩሏን እየተወጣች መሆኗን ተናግራለች።
ወጣቷ አክላም ሀገራችን ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ ለማሳረፍ የሚታትሩ ወገኖች እጃቸውን ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሱም ጠይቃለች።
ወጣት አህመድ አባመጫ በበኩሉ “ሁላችንም ወጣቶች እጅ ለእጅ ተያይዘን በሀገራችን የሚታየውን ወቅታዊ ችግር ማክሸፍ ይጠበቅብናል፣ ለዚህም ቆርጠን ተነስተናል” ብሏል።
የአንዳንድ ምዕራባውያንን ተጽእኖ ለመቋቋም በአንድነት ሆነን ለመታገል ቆርጠን ተነስተናል ያለው ወጣቱ ፤ በተጀመረውን ዘመቻ መቀላቀሉን ገልጿል።
የጅማ ከተማ የወጣቶች ሊግ ሰብሳቢ ወጣት ፎአድ ራያ ፤ የከተማዋ ወጣት የማህበራዊ ትስስር ዘመቻውን በፈቃደኝነት ተቀላቅሏል ብሏል።
ወጣቱ የኢትዮጵያን እውነታ ለአለም ለማስገንዘበ ከመሳተፍም በላይ መስዋእትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን ገልጾ፤ “ለዘመቻው በድል መጠናቀቅ በአንድነት ለመቆም ወስነናል” ሲል አስታውቀዋል
የኦሮሚያ ክልል የወጣቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ወጣት ከድር እንዳልካቸው በበኩሉ፤ የ”ነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ” ዘመቻ በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በጅማ መጀመሩን ይፋ አድርጓል።
በክልሉ አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ወጣቶችን በዘመቻው ለማሳተፍ መታቀዱንም ገልጸዋል።
ወጣት ከድር “የሀገራችንን ተጨባጭ ሀቅ በተቃራኒው የሚረዱ አካላትን እውነታውን እንዲያውቁት መረባረብ ከሁሉም ኢትዮጵያን የሚጠበቅ ወቅታዊ ስራ ነው” ብለዋል።
የ”ነጩ ፓስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተመስግስት” ዘመቻ በሀገር ደረጃ እስከ መስከረም 15/2014 ዓ.ም እንደሚካሄድ ቀደም ሲል ይፋ መደረጉ ይታወሳል።