የአሸባሪ ቡድኑ ሀገር የማፍረስ ምኞት በጀግኖች ኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ መክኗል–ዶክተር ቢቄላ ሁሪሳ

ባህር ዳር፤ መስከረም 9/2014 (ኢዜአ) ”ንጹሃንን በግፍ በመግደል ሀገር ለማፍረስ የተነሳው የአሸባሪው የህውሃት ቡድን ከነክፍ አስተሳሰቡና ተግባሩ ተደምስሶ ይቀበራል” ሲሉ በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ቢቄላ ሁሪሳ ተናገሩ።
የመገናኛ ብዙሃን ስራ አስፈጻሚዎች፣የፌዴራል መንግስት እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አመራሮች በሰሜን ጎንንደር ዞን ዳባት ወረዳ ጭና ቀበሌ በጅምላ የተጨፈጨፋ ንጹን መካነ መቃብርን በመመልከት የጉዳቱ ሰለባ የሆነውን የአካባቢው ነዋሪ አፅናንተዋል።
በዚህ ወቅት ዶክተር ቢቄላ ሁሪሳ እንዳሉት ፤ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከ27 ዓመታት በላይ በኢትዮጵያዊያን ጫንቃ ላይ ተቀምጦ ልዩነትን ሲሰብክና እርስ በእርስ ሲያባላ ኖሯል።
የሽብር ቡድኑ ሀገር ለማፍረስ፣ ለመበታተና የኢትዮጵያዊያንን ቅስም ለመስበር ቆርጦ በመነሳት በንጹሃን ወገኖች ላይ በጅምላ በመጨፍጨፍ ዓለም አቀፍ ወንጀል መፈፀሙን ተናግረዋል።
ቀሳውስት፣አርሶ ደሮች፣ ህጻናትና የቤት እንስሳት በሽብር ቡድኑ መገደላቸውን ጠቁመዋል።
”የጭና ህዝብ ግድግዳና ማገር ሆኖ ኢትዮጵያን ከመፍረስ ታድጓል” ያሉት ዶክተር ቢቄላ፤ በኢትዮጵያዊያን ወንድማማችነት፣ ጠንካራ አንድነትና መስዋትነት የሽብር ቡድኑ ሀገር የማፍረስ ምኞቱ መና ሆኖ መቅረቱን ገልጸዋል።
በአራቱም አቅጣጫ ያሉ ኢትዮጵያዊያን በጭና ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ግፍ አውግዘዋል ያሉት አስተባባሪው፤ ለተለያየ ችግር የተዳረገው የጭና ህዝብ በተባበረ የኢትዮጵያዊያን እንደሚቋቋም ተናግረዋል።
ያዘኑትን የማጽናናት ስራም ቀጣይነት ኖሮት በትኩረት እንደሚሰራም አስታውቀዋል።
ንፁሃንን በመጨፍጨፍ ሀገር ለማፍረስ የተነሳው አሸባሪ ቡድን በመላው ኢትዮጵያውያን ትብብርና ህብረት ከነክፍ አስተሳሰቡ ተደምስሶ ይቀባራል ሲሉም ዶክተር ቢቄላ አብራርተዋል።
የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ያለአለም ፋንታሁን በበኩላቸው፤ አሸባሪው ቡድን የጭናን ቀበሌ በመቆጣጠር ከቅማንት ጽንፈኛ ቡድን ጋር ለመቀላቀል እና ከዳባት ዳባርቅ የሚያገናኘውን አስፓልት በመቁረጥ ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚቀርበውን ግብአት ለማስቀረት ያሰበው እቅድ ባለመሳካቱ በንጹሃን ላይ ግፍ ሊፈጽም መቻሉን ገልጸዋል።
የጎንደር ከተማን የመቆጣጠር እቅዱም በመከላከያ ስራዊትና በክልሉ የጸጥታ ሃይል የተቀናጀ ስራ ህልሙ ሊከሽፍ መቻሉን ተናግረዋል።
በዳባት ወረዳና የአካባቢው ወጣት ተጋድሎ የአሸባሪውን ቡድን ዓላማ ግቡን እንዳይመታ አድርጓል ያሉት አቶ ያለአለም ፤ ዓላማው ያልተሳካለት የአሸባሪው ቡድን በንጹሃን ላይ ዝግናኝ ግፍ መፈጸሙን አስረድተዋል።
የጭና ቀበሌ ነዋሪ ቄስ አበራ ደማስ እንዳሉት፤ የህወሃት አሸባሪ ቡድን በቀበሌዋ ከነሃሴ 25 እስከ 29/2013 ዓ. ም በጀሮ ለመስማት የሚከብድና በዓይን ለማየት የሚዘገንን በደል ፈጽሟል።
ከ200 በላይ ንጹሃንን ወገኖችን በጅምላ ከመጨፍጨፍ በተጨማሪ 132 የአርሶ አደሩ የእርሻ በሬ አርዶ በልቷል ብለዋል።
68 ላሞች፣ 36 ጥጃ፣ 480 በግ፣ 250 ፍየል እና ሦስት ሺህ ዶሮዎችን አርዶ መብላቱንና እና በጥይት ደብድቦ መግደሉን አስረድተዋል።
የአሸባሪው ቡድን የአርሶ አደሩን መኖሪያ ቤት የጦርነት ምሽግ ማድረጉ ሳይበቃው መግደሉን ያወሱት ቄስ አበራ፤ ቅዳሴ ላይ የነበሩ ካህናትን ጨምሮ 53 ንጹሃን እስካሁን የደረሱበት እንዳልታወቀ ተናግረዋል።
መከላከያ ሰራዊት መስዋትነት ከፍሎ የአሸባሪውን ቡድን በመደምሰስ ለነጻነት እንዳበቃቸው ገልጸው፤ ሆኖም ልብስና መጠለያን ጨምሮ አስቸኳይ ድጋፍ ለተጎጂው ህብረተሰብ እንዲደረግ ጠይቀዋል።
“ጁንታው ለአማራ ህዝብ ያለው ጥላቻ ጭና ላይ በግልጽ ታይቷል” ያለቸው ደግሞ የቀበሌው ነዋሪ ወጣት ማናለቦሽ ብርሌ ናት።
እናቶችን፣ አባቶችን፣ ህጻናትንና መነኮሳትን በየቤታቸው እየዞሩ በገጀራ መግደሉን አስረድታለች።
አሸባሪው ቡድን የጭናን ቀበሌ ነዋሪ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት የነበረው ሰይጣናዊ ፍላጎት ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ድል በማድረግ ለነጻነት አብቅቶናል በማለት ለመከላከያ ሰራዊቱ ምስጋና አቅርባለች።
ከአሸባሪው ቡድን ለማምለጥ ሲሞከር በግፍ የተገደለውን የባለቤታቸውን አስከሬንና ልጆቻቸው ይዘው አምስት ቀናት ቤታቸውን ዘግተው በአሰቃቂ ሁኔታ መሰንበታቸውን የተናገሩት ደግሞ ተጎጂ የሆኑት ወይዘሮ ካሳየ ዘውዱ ናቸው።
ባለቤታቸውን ባሰቃቂ ሁኔታ ከገደሉባቸው በኋላም አስከሬን እንዳያነሱ በሽብር ቡድኑ በመከልከላቸው በህይወት ዘመን ቆይታቸው ሊረሱት የማይችል ጠባሳ እንዳሰረፋባቸው ገልጸዋል።
እራሳቸውን ያልቻሉ የዘጠኝ ልጆቻቸው አባት በግፍ በመገደሉም አሁን ላይ መሪር ሀዘን ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።