ዩኒቨርሲቲው በህወሓት የሽብር ቡድን የደረሰውን ጥፋት ለማወቅ ጥናትና ምርምር ጀመረ

ደሴ፣ መስከረም 9/2014 (ኢዜአ) በወሎና አካባቢው በህወሓት የሽብር ቡድን በሰውና ንብረት ላይ የደረሰውን ጉዳት ለማወቅ የሚያስችል ጥናትና ምርምር መጀመሩን ወሎ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ።
የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ አሸባሪው የህወሃት ቡድን በወሎና አፋር በፈጸመው ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ እህልና ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል፡፡
የወሎ ዩኒቨርሲቲ ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ፋሪስ ኃይሉ በድጋፍ ርክክቡ ወቅት እንዳሉት፤ አሸባሪው ቡድን በወረራ በያዛቸው የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች ንጹሀን ዜጎችን ጨፍጭፏል፣ ንብረት ዘርፏል፤ መውሰድ ያልቻለውን አውድሟል፡፡
ከዕለት ደረሽ ምግብ ባለፈ ተፈናቃዮችን መልሶ ማቋቋም እንዲቻልም የደረሰው ጉዳት መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን ለማወቅ ዩኒቨርሲቲው ባለሙያ አሰማርቶ ጥናት መጀመሩን አስታውቀዋል፡፡
ለተፈናቃዮች ከዕለት ደራሽ ምግብ ባለፈ ዩኒቨርሲቲው ጥናቱን መሰረት አድርጎ ተፈናቃዮችን በዘላቂነት እንዲቋቋሙ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
ጥናቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ ነጻ በወጡ አካባቢዎች በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ጥናቱ ሲጠናቀቅ ውጤቱን ለመንግስት ከመስጠት ባለፈ ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ የሚያግዝ መሆኑንን አስረድተዋል።
የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ተወካይ ዶክተር ኃይለ ሚካኤል ሞሌ በበኩላው ፤ አሸባሪው ህወሃት የሚያርሰውን ጥፋት በጋራ በመመከት ኢትዮጵያን ከገጠማት ችግር ማላቀቅ ከሁሉም ይጠበቃል ብለዋል።
ጉዳዩ ለመንግስት ብቻ የማይተው የህልውና ዘመቻ በመሆኑ ተቋማትና ግለሰቦች ከሚያደርጉት ሰብዓዊ ድጋፍ ባለፈ እስከ ህይወት መስዋትነት በመክፈል የሽብር ቡድኑን መቅበር አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑን ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲያው አሸባሪው ቡድን በፈጸመው ወረራ ለተፈናቀሉ የወሎና አፋር አካባቢዎች ወገኖች የሚውል 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የምግብ እህልና ቁሳቁስ በወሎና ሰመራ ዩኒቨርሲቲዎች በኩል እንዲደርስ ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል፡፡
ከድጋፉ መካከል 120 ኩንታል ሩዝና ማካሮኒ፣ 200 ፍራሽ፣ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ፣ የምግብ ማብሰያ ቁሳቁሶች ይገኙበታል።
ወሎ ዩኒቨርሲቲ የጀመረው ጥናት የሚደነቅ መሆኑን ጠቁመው፤ ጥናቱ ይፋ ሲደረግ ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት የድርሻችንን ለመወጣትም ዝግጁ ነን ብለዋል፡፡