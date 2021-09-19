ተደራጅተን አካባቢያችንን በመጠበቅ ከአሸባሪው ተላላኪዎችና ቆሻሻ ለማጽዳት ዝግጁ ነን

ሻሸመኔ፣ መስከረም 9/2014 (ኢዜአ) አካባቢያቸውን ተደራጅተው በመጠበቅ ከአሸባሪው ህወሓት ተላላኪዎችና ቆሻሻን ለማጽዳት ዝግጁ መሆናቸውን በምዕራብ አርሲ ዞን የሻሻመኔ ከተማ ነዋሪዎች አስታወቁ፡፡
የጣምራ ለማህበራዊ ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት እና ዩን ሀቢት በጋራ በመተባበር ያዘጋጁት ዓለም አቀፍ የከተሞች የጽዳት ቀን በሻሽመኔ ከተማ የጽዳት ዘመቻ ተካሂዷል፡፡
በዘመቻው ከተሳተፉ ነዋሪዎች መካከል አቶ ኪያ ፉር በሰጡት አስተያየት፤ “አካባቢን ከአሸባሪው ህወሓትና ቆሻሻ በመጠበቅ ጤናማ ህይወትን ማስቀጠል ከሁሉም ይጠበቃል”፡፡
ለኢትዮጵያ ህዝብ ነቀርሳ የሆነውን አሸባሪ ቡድን በጋራ በመቅበርና ቆሻሻን በማጽዳት ምቹ አከባቢ ለመፍጠርም የድርሻዬን እወጣለሁ፤ ዛሬ ከተማየንም አጽድቻለሁ ነው ያሉት፡፡
ለልጆቻችንም ንጹህ ሀገርና አካባቢ ማስረከብ ይገባል ያሉት አቶ ኪያ፤ ተደራጅተው በየሳምንቱ የጽዳት ዘመቻ ለማካሄድም ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ሌላዋ የከተማዋ ነዋሪ ወይዘሮ ጀሚላ ዋዮ፤ የአካባቢን ንጽህና መጠበቅ ለከተማው ከሚሰጠው ውበት ባለፈ ለጤናችን ወሳኝ በመሆኑ አካባቢያችን በየጊዜው እናጸዳለን ብለዋል፡፡
ከብሔር ብሔረሰቦች ጋርም ተቀናጅተን አሸባሪውን ቡድን በመቅበር የአካባቢያችንን ሰላም ማረጋገጥ ከሁላችን ይጠበቃል ሲሉም ገልጸዋል።
የጣምራ ለማህበራዊ ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ አቶ ዳዊት ብሩ እንዳሉት፤ ዛሬ የቆሻሻ ማጽዳት ቀን ብቻ ሳይሆን የሚከበረው ማህበረሰቡ በቴክኖሎጂ ቆሻሻውን ዳግም ጥቅም ላይ እንዲያውል በማስተማር ጭምር ነው።
የከተማዋን ነዋሪዎች በማደራጀት በመስኩ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰሩ እንደሚገኙም አስረድተዋል።
የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ጉታ ላቹሬ በበኩላቸው፤ የጽዳት ቀኑን ከተማን በማጽዳት የምናከብረው ማንም ሰው የግሉንም ሆነ የአካባቢውን ንፅህና መጠበቅ እና ጤናማ ሕይወት መኖር የዕለት ተዕለት ስራው እንዲያደርገው ነው ብለዋል።
የከተማው ነዋሪ ጨምሮ መላው የሀገራችን ህዝቦች በአሸባሪው የተከፈተብንን ጦርነት ድል በማድረግ ወደ ልማት መዞር አለብን ነው ያሉት ከንቲባው።
የዘንድሮ የከተሞች የጽዳት ቀን በዓለም ዓቀፍ ደረጃ ለ 27ኛ ጊዜ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተመረጡት 130 ሀገራት እንደሚከበር ተመልክቷል።