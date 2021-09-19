ሀገራችንን ከወራሪው ጠላት ለመታደግ ተነሳስተናል- ዘማች ወጣቶች

ጅማ፤ መስከረም 9/2014 (ኢዜአ) ከመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ ሌት ተቀን ታግለን ሀገራችንን ከወራሪው ጠላት ለመታደግና ሰላሟን ለማስከበር ተነሳስተናል ሲሉ ዘማች ወጣቶች አስታወቁ።
ከጅማ ዞንና ጅማ ከተማ የተወጣጡ በርካታ ምልምል ወጣቶች ለወታደራዊ ስልጠና ወደ ስፍራው ሲጓዙ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል።
ወጣቶቹ በዚህ ወቅት እንዳሉት፤ የሀገራቸውን ሉአላዊነት ለማስከበር፣ ሰላምና አንድነቷን ለመመለስ በቁርጠኝነት ተነሳስተዋል።
ዘማች ህይወት ብዟለም በሰጠችው አስተያየት፤ ከሀገር በላይ ምንም ስለሌለ ለሀገሬ ቀን ከሌት ታግዬ ጽንፈኛውን ሀይል ከወንድሞቼ ጋር ለመፋለም ተዘጋጅቼያለሁ ብላለች።
እናት ኢትዮጵያዬን ማንም ሲደፍራት ማየት አልችልም በመሆኑም እብሪተኛውን ሀይል በግንባር መፋለም የውዴታ ግዴታዬ ነው ብላለች ወጣቷ።
ወጣት ከተማ ገቢሳ በበኩሉ “ሀገሬን ከወራሪው ጠላት ለመታደግና ሰላሟን ለማስከበር እየዘመትኩ ነው” ብሏል።
ለሀገሬ በመዝመት ጠላቷን ለመውጋት ዝግጁ ነኝ ሲል በላቀ የሀገር ፍቅር ወኔ ገልጿል።
ወጣቶች በአንድነት ሆነን ሀገራችን የገጠማትን ጠላት ማጥፋት ይጠበቅብናል፤ በአጭር ጊዜ ጠላትን ድል ነስተን እንመለሳለን ብሏል።
ሀገሬን ሰላሟን ለመመለስና አንድነቷን ለማስከበር ነው የምዘምተው ያለው ደግሞ ወጣት አስተዳደር አሰፋ ነው።
ሀገሬን የደፈረ ማንኛውንም ጠላት ለመምታት ወስኜ ነው የምዘምተው ያለው ወጣቱ፤ የሀገሬን ሰላም የሚያውኩ ከሃዲዎችን ልክ እናስገባቸዋለን ነው ያለው።
ዘማች ምህረት በላቸው በበኩሉ፤ ዘምተን የሀገራችንን ሰላምና አንድነት አስከብረን በድል እንመለሳለን፤ እኛ ልጆቿ እያለን ኢትዮጵያ ማንም ሊደፍራት አይገባም፤ አንድ ሆነን የማናሸንፈው ሀይል የለም ብሏል።
በአሸኛኘት ስነ-ስርዓቱ የተገኙት የጅማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም ሙሉ፤ ጀግኖቻችን አሸባሪውን ወደ ፈለገበት ሲኦል ሸኝታችሁት ቀብራችሁት እንደምትመለሱ እንተማመናለን ብለዋል።
በሀገር ፍቅር ወኔ ተገፍተው ጀግናውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለመቀላቀል ለወሰኑ ጀግኖች ዘማች ወጣቶች ድል ይቀናችኋል ኢትዮጵያ ታሸንፋለች” ብለዋል አስተዳዳሪው።
የጅማ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ቲጃኒ ናስር ፤ ጀግኖች ዘማች ወጣቶች ከአሸባሪው ሀይል ልቃችሁ ለምስራቅ አፍሪካ ጋሻ መሆን ትችላላችሁ ሲሉ ተናግረዋል።
ዘማች ወጣቶች ስልጠናችሁን በአግባቡ በመሰልጠን የተሰጣችሁን ሀገራዊ አደራ እንድትወጡ በማለትም መልዕክት አስተላልፈዋል።
ከጅማ ዞንና ጅማ ከተማ የተወጣጡት ምልምል ወጣቶች ሶስተኛ ዙር ሲሆኑ፤ ከዚህ በፊትም በሁለት ዙሮች በርካታ ወጣቶች መዘምታቸው ተመልክቷል።