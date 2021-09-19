በተማርነው የትምህርት መስክ ችግር ፈቺ ስራዎችን ለማከናወን ተዘጋጅተናል – ተመራቂዎች

መቱ፣ መስከረም 9/2014 (ኢዜአ) የተማሩትን ትምህርት ወደ ተግባር በመቀየር ችግር ፈቺ ሰራዎችን ለማከናወን መዘጋጀታቸውን የመቱ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች ተናገሩ።
ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ መርሐ ግብሮች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመርቋል።
ከዩኒቨርሲቲው ተመራቂዎች መካከል ድሮ ቶለሳ ከኤዱኬሽናል ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል ከፍተኛ ነጥብ በማምጣት የሜዳሊያና ዋንጫ ተሸላሚ ነው።
በሀገራችን በቴክኖሎጂ የተደገፈ ትምህርት የሚሰጥበት ደረጃና የተሰጠው ትኩረት አናሳ መሆን በትምህርት ጥራቱና ዘመናዊነት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ አሳድሯል ይላል የሜዳሊያና ዋንጫ ተሸላሚው ድሮ ለኢዜአ በሰጠው አስተያየት።
በተለይም የቴክኖሎጂ-ትምህርት ጥምረት ለአንድ ሀገር ዕድገት ወሳኝ ነው የሚለው ድሮ፤ በዘርፉ በመሥራት ላስተዋላቸው ችግሮች የመፍትሔ አካል ለመሆን መዘጋጀቱን ገልጿል።
በሀገራችን የሕግ ጥሰቶችና ኢ-ፍትሐዊነቶች ይስተዋላሉ ያለው ደግሞ ከሕግ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ነጥብ በማምጣት የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነው በዳሳ ፈቃዱ ነው።
በኢትዮጵያ እውነተኛ የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ በተማረው ትምህርት ችግር ፈቺ ስራዎችን በማከናወን
የድርሻውን ለመወጣት ቁርጠኛና ለዚህም ዝግጁ መሆኑን ተናግሯል።
በሰስቴይነብል ናቹራል ሪሶርስ ማኔጅመንት የሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂ የሆነችው ለምለም ዮሐንስም በበኩሏ፤ ሀገራችን በተፈጥሮ ሀብቶች የበለፀገች ብትሆንም ሀብቶቿን በመንከባከብና ያለ ብክነት ከመጠቀም ጋር ተያይዞ ክፍተት መኖሩን አስተውያለሁ ትላለች።
በዘርፉ የሚስተዋሉትን ክፍተቶች ለማስተካከል በተማረችበት የትምህርት መስክ ችግር ፈቺ ስራዎች ለማከናወን እንደምትጥር ገልጻለች።
ዜጎችና ሀገር ከመስኩ ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅም እንዲያገኙ ለማድረግ የበኩሌን ለመወጣት ተዘጋጂቻለሁ ብላለች።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር እንደገና አበበ ባስተላለፉት መልዕክት፤ ሀገራችን በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ በምትገኝበት ወቅት ዛሬ ስትመረቁ ድርብ ድርብርብ ኃላፊነቶች ከፊት ለፊታችሁ ይጠብቋችኋልና በቁርጠኝነት የምትወጡ ዜጎች ሁኑ ብለዋል።
በምረቃው ስነ-ስርዓት በክብር እንግድነት የተገኙት የዩኒቨርሲቲው የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢና የፌዴራል ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አቶ ሞገስ ባልቻ “ዕውቀት ብርሃን ነው፣ ከደመ ነፍስ የጨለማ መንገድ ጉዞ ይታደጋል፤ ዕውቀት ጥበብ ነው ከመከራ መውጫ መንገድን ያመለክታል” ነው ያሉት።
ሀገራችን እንደናንተ ያሉ ወጣቶችን ይዛ የማትፈታው ችግር የለም ብለዋል።
በተለይም “እኔ ካልሞትኩ ሰርዶ አይብቀል በሚል የእንስሳ ብሂል ተነሳስተው ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተስማሙት አሸባሪው ህወሃትና ተላላኪ ሽፍቶቹን በመደምሰስ ኢትዮጵያ በመላ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦቿ ደምቃና ተከብራ እንድትቀጥል ልትሰሩ ይገባል ሲሉም መልዕክት አሰተላልፈዋል አቶ ሞገስ።
ዩኒቨርሲቲው በሰባት ኮሌጆችና በሁለት ትምህርት ቤቶች ሥር በሚገኙ ከ37 በላይ የትምህርት ክፍሎች በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያስለጠናቸውን 2 ሺህ 260 ተማሪዎችን ትናንት በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ አስመርቋል።