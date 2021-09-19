የግሸን ደብረከርቤ አመታዊ ክብረ በዓልን ለማክበር አስተማማኝ ዝግጅት ተደርጓል

መስከረም 09 ቀን 2014 (ኢዜአ) የግሸን ደብረከርቤ አመታዊ ክብረ በዓልን ለማክበር አስተማማኝ ዝግጅት መደረጉን የደቡብ ወሎ ዞን አስታወቀ።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሀመድ እንደገለጹት፤ ለግሸን ደብረከርቤ አመታዊ የንግስ በዓል ኢትዮጵያዊያን ከአራቱም ማዕዘናት መጥተው የሚያከብሩት ነው።
የንግስ በዓሉን በስተማማኝ መንገድ እንዲከበር ከደብሩ አስተዳዳሪዎች፣ ከዞኑ አመራሮች እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በቂ ዝግጅት መደረጉን ገልጸዋል።
ጸረ-ህዝብና ጸረ-ቅርስ የሆነውን አሸባሪው ህወሃት በቅርሶችና በቤተ-እምነቶች ላይ የሚፈጽመው ድርጊት አስነዋሪና የሚወገዝ መሆኑን ጠቅሰው፤ በግሸን ደብረከርቤ በዓሉን ለማክበር አስተማማኝ የጸጥታና ሌሎች ዝግጅቶች መደረጋቸውን አመላክተዋል።
በመሆኑም ኢትዮጵያውያን ወደ ግሸን መጥተው በደማቅ ሁኔታ እንዲያከብሩ ጥሪ ቀርቧል።
አሸባሪው ህወሃት ኢትዮጵያዊያን አንድ ላይ ሆነው እንዳያከብሩ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እየነዛ መሆኑን ገልጸው፤ ህዝቡ ለፕሮፓጋንዳው ጆሮ ሳይሰጥ በዓሉ ላይ በመታደም እንዲያከብር ጥሪ አስተላልፈዋል።
የዞኑ ነዋሪ በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ አካል የበኩሉን ሚና መወጣት እንዳለበት አስገንዝበዋል። በዓሉን ለማጠልሸት የሚመጣ ጸጉረ ልውጥ ሲያጋጥም ለጸጥታ ኃይሉ ጥቆማ በማድረግ እንደሚገባም ገልጸዋል።