በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ከ254 ሺህ በላይ ዜጎች የእለት ደራሽ ሰብዓዊ ድጋፍ ተደርጓል – የደቡብ ወሎ ዞን

መስከረም 09 ቀን 2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃት ወረራ ከፈጸመባቸው አካባቢዎች ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለተጠለሉ ከ254 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ዜጎች መንግስት የእለት ደራሽ ሰብዓዊ ድጋፍ ማድረጉን የደቡብ ወሎ ዞን አስታወቀ።
ከ350 ሺህ ኩንታል በላይ የእለት ደራሽ ሰብዓዊ ድጋፍ መደረጉ ተገልጿል።
በከተማዋ የተጠለሉትን ወገኖች አስመልክቶ የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ መምሪያ ለመገናኛ ብዙኃን መግለጫ ሰጥቷል።
የማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ መሳይ ማሩ እንዳመለከቱት በከተማዋ ተጠልለው የሚገኙት አሸባሪው ቡድን ወረራ ከፈጸመባቸው የተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ናቸው።
ከኮረም፣ ኦፍላ፣ ከሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ ዞኖች የተለያዩ ወረዳዎች፣ ከአፋር ክልል የተለያዩ ወረዳዎች የተፈናቀሉ እንዳሉ ጠቁመዋል።
14 ትምህርት ቤቶች በደሴ፣ በኮምቦልቻ ደግሞ ስምንት በአጠቃላይ 22 ትምህርት ቤቶች ለተፈናቃዮች ጊዜያዊ ማረፊያ እንዲሆኑ መደረጉን ተናግረዋል።
የጤና አገልግሎትን ጨምሮ መሰረታዊ የሰብዓዊ ድጋፎች እንዲሟሉ እየተደረገ መሆኑን ገልጸው፤ ህብረተሰቡ ተፈናቃዮችን ለማስተናገድ ካለው ቀንሶ ለሚያደርገው ድጋፍ ምስጋና እንደሚገባው ገልጸዋል።
መሰረታዊ የሆኑ ሰብዓዊ ድጋፎችን ተደራሽ እየተደረገ ቢገኝም የምግብ ዘይት እጥረት መኖሩን ጠቅሰው፤ የተፈናቃዮችን ህይወት ለመታደግ ሁሉም ኢትዮጵያዊና የረድኤት ድርጅቶ ሰብዓዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።