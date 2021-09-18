በድሬዳዋ፣ ዲላ እና ቤንች ሸኮ ዞን ለችግረኛ ተማሪዎች የገንዘብና የትምህርት መርጃ ቁሶች ድጋፍ ተደረገ

ድሬዳዋ/ዲላ/ሚዛን ፤ መስከረም 8/2014(ኢዜአ) -በድሬዳዋ፣ ዲላ እና ቤንች ሸኮ ዞን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ቤተሰብ ልጆች የገንዘብና የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ።
የድሬዳዋ ልጆችና ወዳጆች ዓለም አቀፍ ማህበር በድሬዳዋ ለ100 ችግረኛ ተማሪዎች በነፍስ ወከፍ ከ2 ሺህ ብር በላይ የገንዘብ ፣ የትምህርት መረጃ ቁሳቁስና የደንብ ልብስ ዛሬ ለግሷል።
ለተማሪዎቹ የድጋፉ ርክክብ በተደረገበት ወቅት የድሬዳዋ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉካ መሐመድ “ሀገር አሁን የገጠሟትን ችግሮች በተቀናጀ መንገድ ለመፍታት የመረዳዳት ባህል ተጠናክሮ መቀጠል አለበት” ብለዋል፡፡
ኃላፊዋ እንዳሉት፤ በአስተዳደሩ በምግብ ችግር፣ በትምህርት መረጃ ቁሶች ዕጦት እና በደንብ ልብስ አለመሟላት በርካታ ችግረኛ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ይለያሉ።
“ችግሩ እንዲፈታ መንግስት የሚያደርገውን ድጋፍ ማገዝና ለውጤት በማብቃት ላይ መረባረብ ይገባል ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ ልጆችና ወዳጆች ዓለም አቀፍ ማህበር ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ለችግረኛ ተማሪዎች ላደረገው ድጋፍ በአስተዳደሩ ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
የማህበሩ ተወካይ አቶ አበበ አለማየሁ ፤ ማህበሩ ለ100 ችግረኛ ተማሪዎች ለእያንዳንዳቸው ለምግብ መግዥ 1ሺህ ብር ለቤተሰቦቻቸው መለገሱን ገልጸዋል።
በተጨማሪም ለተማሪዎቺ በነፍስ ወከፍ 1ሺህ 100 ብር የሚያወጡ የደንብ ልብስ፣ ቦርሳ፣ ደብተር፣ እስክርቢቶ፣ እርሳስና መቅረጫ ማበርከቱን ነው የገለጹት፡፡
በማህበሩ ይረዱ ከነበሩ ተማሪዎች ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ ከፍተኛ ውጤት አምጥተው ለተመደቡ ሁለት ተማሪዎች ላብቶፕ፣ የመማሪያ ቁሶች ድጋፍ መደረጉንም ጠቅሰዋል።
በተጨማሪም ተማሪዎቹ ትምህርታቸውን እስኪጨርሱ ድረስ በየወሩ የ1ሺህ ብር ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በሌላ በኩል፤ በጌዴኦ ዞን ዲላ ከተማ “ዓለም አቀፍ የዲላና አካባቢዋ መረዳጃ ማህበር” የደብተር፣ የእስክርቢቶ እና የእርሳስ ድጋፍ አድርጓል።
የማህበሩ አስተባባሪ ሲስተር ኤልሳ ብሩ ዛሬ ድጋፉን ለተማሪዎች በሰጡበት ወቅት እንዳሉት ፤ ድጋፉ የተደረገው “አንድም ልጅ በደብተር እጦት ከትምህርት ገበታ መነጠል የለበትም” በሚል መሪ ሀሳብ ነው።
በዚህም በከተማዋ 500 በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ቤተሰብ ልጆች ለእያንዳንዳቸው አንድ ደርዘን ደብተር፣ እስክርቢቶና እርሳስ የተሰጠ ሲሆን ለዚህም በሀገር ውስጥና በውጭ ከሚገኙ የማህበሩ አባላት የተሰበሰበ ከ120 ሺህ ብር በላይ ወጭ መደረጉን ነው ያመለከቱት።
ሲስተር ኤልሳ እንዳሉት፤ ማህበሩ የዛሬውን ጨምሮ ባለፉት 4 ዓመታት ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ በማድረግ ከ4 ሺህ ለሚበልጡ ተማሪዎች ድጋፍ አድርጓል።
“ለተማሪዎች ከሚደረግ የቁሳቁስ ድጋፍ በተጓዳኝ በቀጣይ የመማሪያ ክፍሎችን እጥረት ለመቅረፍ በትምህርት ቤቶች የማስፋፊያ ግንባታዎችን ለማከናወን ማህበሩ እየሰራ ነው” ብለዋል።
የዲላ ከተማ ትምህርት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሙሉቀን ታደለ “ድጋፉ በተለይ የወላጆችን ችግር ከማቃለሉ ባለፈ የተማሪዎች መጠነ ማቋረጥን በመቀነስ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ አስተዋጾ ይኖረዋል” ብለዋል።
በተያያዘም በቤንች ሸኮ ዞን የሚገኙ የፌደራል፣ ክልልና ዞን መንግስታዊ ተቋማት ለችግረኛ ተማሪዎች የተለያዩ የጽህፈት መሳሪያዎችን ድጋፍ አድርገዋል።
የሚዛን እንስሳት ጤና ላብራቶሪ ማዕከል ሥራ አስኪያጅ ዶክተር ታምራት ሀይሌ ከተቋማቱ ሠራተኞች የተሰበሰቡ ደብተር፣ እስክርቢቶና አልባሳትን ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ ለዞኑ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ መምሪያ አስረክበዋል።
የተደረገው ድጋፍ ከ38ሺህ 900 ብር በላይ ግምት እንዳለው ያመለከቱት ዶክተር ታምራት፤ ” ማዕከሉ የሁለት ተማሪዎችን ሙሉ ወጪ በመሸፈን በቋሚነት ያስተምራል” ብለዋል።