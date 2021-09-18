በተሰማሩበት ማንኛውም ተግባር በትኩረት መስራት ያለሙት ውጤት ለማግኘት ወሳኝ ነው

ሐዋሳ መስከረም 8/2014 (ኢዜአ) በተሰማሩበት ማንኛውም ተግባር ላይ በትኩረት መስራት የፈለጉትን ስኬት ለማምጣት ወሳኝ መንገድ ነው ይላሉ ዛሬ በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁት መንትያ እህትማማቾች።
በአምላክ ጌታሁንና በእምነት ጌታሁን በትምህርት ቆይታቸው ስኬታማ ውጤት ለማስመዝገብ በቤተሰቦቻቸውና መምህራን ከተደረገላቸው ድጋፍና እገዛ ባለፈ ጠንክረው መስራታቸው እንደጠቀማቸውም ተናግረዋል።
በአጠቃላይ ውጤት 3 ነጥብ 59 ተመሳሳይ ውጤት በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁት ወጣቶቹ ትውልድ እና እድገታቸው በአዲስ አበባ ቄራ ሰፈር ሲሆን የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አደይ አበባ ትምህርት ቤት ነው መከታተላቸውን ይናገራሉ።
ሁለቱም መንትያዎች በመጀመሪያና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቆይታቸውም የደረጃ ተማሪዎች እንደነበሩም ይገልጻሉ::
የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ካመጡ በኋላም በትምህርት ሚኒስቴር መንትያ ተማሪዎች አንድ ላይ እንዲመደቡ የሚፈቀድ በመሆኑ በጋራ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መምጣት ችለዋል።
ከልጅነታቸው ጀምሮ ለትምህርት ያላቸው ፍቅር ከፍተኛ እንደሆነ የሚገልጹት መንትዮቹ አዳዲስ ነገሮችን መፈለግ ምርምር ማድረግና ለስነ ጽሁፍ ከፍተኛ ፍላጎት እንደነበራቸውም ይገልጻሉ።
በአምስት ዓመት የዩኒቨርሲቲ ቆይታ አስቸጋሪ የሆኑ ጉዳዮች ቢኖሩም ሰዓትን በአግባቡ በመጠቀምና ለመጡበት ዓላማ ትኩረት በመስጠት በከፍተኛ ማዕረግ ማጠናቀቅ እንደቻሉ ተናግረዋል።
በትምህርት ቆይታ ስኬታማ ለመሆን ቤተሰብ መምህራንና ሌሎች ከሚያደርጉት ድጋፍ ባሻገር የመጡበት አላማ ላይ ትኩረት መስጠት ለስኬታማነት ወሳኝ መሆኑን ይናገራሉ።
በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት ሲቋረጥ መደናገጥ ፈጥሮባቸው እንደነበር ገልጸው ያ ሁሉ አልፎ ለዛሬ ክብር በመብቃታቸው የተሰማትን ደስታ በአምላክ ጌታሁን ትገልጻለች::
በዩኒቨርሲቲው ቆይታ በአንድ ትምህርት ክፍል በመማር በተመሳሳይ ውጤት በከፍተኛ ማዕረግ በመመረቃቸው ተደስታለች።
ያገኙትን ዕውቀት በመጠቀም አዳዲስ ነገሮችን በማከል ስራን መጠበቅ ሳይሆን በመፍጠር ለሀገራቸው የበኩላቸውን አበርክቶ ለማሳረፍ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
አሁን ዘመኑ የቴክኖሎጂና የውድድር ነው ያሉት መንትያዎቹ ተመራቂዎች ራስንና ሀገርን በሚለውጡ ተግባራት ላይ በመሰማራት የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
በዩኒቨርሲቲው የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ማኔጅመንት ትምህርት ክፍል ተመሳሳይ ውጤት በማምጣት የተመረቁት ወጣቶቹ በቀጣይ እራሳቸውን በእውቀትና በልምድ በማጎልበት እራሳቸውንና ሃገራቸውን ለማገልገል መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
የሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ መስኮች ዛሬ ካስመረቃቸው 6 ሺህ 793 ተማሪዎች መካከል የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የከፍተኛ ማዕረግ ተመራቂዎቹ መንትዮቹ እለቱን ልዩ አድርገውታል።