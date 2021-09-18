የተሰጠኝ ክብር ለአላማና ለሰው ልጆች ሰብዓዊ መብት መከበር የቀረበ ነው—- ክቡር ዶክተር ኦባንግ ሜቶ

ባህርዳር መስከረም 8/2014 (ኢዜአ) ”የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የሰጠኝ የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ለእኔ ሳይሆን ለአላማና ለሰው ልጆች ሰብዓዊ መብት መከበር ነው” ሲሉ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ ተናገሩ።
የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ለሁለት ግለሰቦች የክብር ዶክትሬት ዲግሪ ሰጥቷል።
ዩኒቨርሲቲው ዛሬ ባካሔደው የተማሪዎች ምረቃ በዓል ላይ የክብር ዶክትሬት የተሰጣቸው ኦባንግ ሜቶ እንዳሉት የሰው ልጅ እንደ ሰው መብቱ እኩል እንዲከበር ያለ አድሎ መታገል የግድ ነው።
በጋምቤላ ክልል በ2003 ዓ.ም በአኝዋክ ብሄረሰብ ላይ ዘርን ለይቶ የተደረገው ጭፍጨፋ ለሰው ልጆች መብት እንድሟገትና ድምፅ እንድሆን በቆራጥነት እንድነሳሳ አድርጎኛል” ብለዋል።
“እያንዳንዳችን እዚህ ምድር ላይ ያለን ሁሉ የአንድ ሰው ዑደት ነን፣ ሁላችንም የሀገራችን ውጤቶች መሆናችንን በአግባቡ ልናውቅና ልንረዳ ይገባል” ብለዋል።
የሀገራችን ዋናው ችግር የአስተሳሰብ፣ የፅንፈኝነትና የብሄርተኝነት እንደሆነ ጠቅሰው፤ ፈጣሪ የፈጠረው በብሄር፣ በቋንቋና በቀለም ከፋፍሎ ሳይሆን ሰውና ሰው ሆኖ ለመከባበር ነው ሲሉም ገልፀዋል።
“በአሁኑ ሰዓት ሰው በማንነቱ ሲረሸን፣ ሲሞት፣ የከሌ ብሄር ሞተ እንላለን” ያሉት ኦባንግ ሜቶ ከዚህ የአስተሳሰብ ችግር ካልወጣን ሀገራችንን መገንባትና ወደፊት ማሻገር አንችልም” ሲሉ አብራርተዋል።
ለዚህ ደግሞ የሰው ልጅ ሰብዓዊ መብቱ እንዲከበር ያለ አድሎና ማግለል መታገልና ዘላቂ ለውጥ ማምጣት እንደሚገባም አመልክተዋል።
”የተሰጠኝ የክብር ዶክትሬትም ለእኔ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ነው” ያሉት ክቡር ዶክተር ኦባንግ ኢትዮጵያ ማለት ቦታ ሳይሆን እናንተና እኔን ጨምሮ ሰው ማለት ነው ሲሉም አስረድተዋል።
“አሜሪካ የምትባል ሀገር ሳትኖር ኢትዮጵያ እንደነበረች እስከ ዛሬ ለሀገራችን መድማታችንን፣ መሞታችንንና ከፍተኛ ዋጋ መክፈላችንን ለልጆቻችን ማስተማር አልቻልንም” ብለዋል።
የዛሬ ተመራቂ ተማሪዎችም የነገ ሀገር መሪዎች ናችሁና ወደድንም ጠላንም ሁላችንም ወንድማማቾች በመሆናችን ሀገራችንን አሁን ከገጠማት ችግር ለማላቀቅ እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ በመቆም ልንሰራ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል።
”ተመራቂዎቹ ሀገራችን ከተጋረጠባት የህልውና አደጋ ድርብ ጀግና በምትፈልግበት ወቅት ለድርብ ኃላፊነትና ለላቀ ተልዕኮ ተመርቃችኋል” ያሉት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የኦሮሚያ ክልል የማህበራዊ ዘርፍ ክላስተር አተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ ናቸው።
ሀገራችን ኢትዮጵያና ታላቁ ህዝባችን ድርብ ጀግኖችን የመፍጠር ንጥፈት በታሪክ ገጥሟት አያውቅም ያሉት አቶ አዲሱ ጀግኖቿ ሀገራችን አሁን የገጠማትን ፈተና ለመሻገር አይገዳቸውም ሲሉ ገልፀዋል።
አሁን እንደ ሀገር ያለንበት ሁኔታ በተማርንበት ሙያ በአንድ በኩል ብቻ የተሳለ ሰይፍ ከመሆን ይልቅ በሁሉም አቅጣጫ በመዘጋጀት ሀገር በምትፈልገው በማንኛውም አውድ ለማገልገል ዝግጁ መሆን እንደሚገባም አሳስበዋል።
እናንተም በተመረቃችሁበት የሙያ መስክ ለሀገራችሁና ለህዝባችሁ ከምታደርጉት አበርክቶ ባሻገር ታላቋን ሀገራችንን ወደ ብልፅግና ማማ ለማድረስ በሚደረገው ጉዞ የድርሻችሁን ልትወጡ ይገባል” ሲሉም መልክዕታቸውን አስተላልፈዋል።
ዩኒቨርሲቲው በዛሬው እለት ባካሔደው የ 5 ሺህ 586 ተማሪዎች ምረቃ ስነ-ስርዓት ላይ ከክቡር ዶክተር ኦባንግ ሜቶ በተጨማሪ የ”እፀተ ዝናብ ” ተመራማሪው ጃፓናዊ ፕሮፌሰር አትሱሺ ሱኑካዋ ለመልካም ስራቸው የክብር ዶክትሬት ሰጥቷል።