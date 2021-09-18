በተሸከርካሪ አደጋ የአምስት ሰዎች ሕይወት አለፈ

ደብረ ብርሃን፣መስከረም 8/2014 (ኢዜአ) በሰሜን ሸዋ ዞን 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ የአምስት ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ በ25 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታወቀ።
በዞኑ ፖሊስ መምሪያ የ24 ሰዓት መረጃ ትንተና ኦፊሰር ዋና ሳጅን እንደሻው ወልደጻድቅ ለኢዜአ
እንደተናገሩት፤ በመርሃ ቤቴ ወረዳ ሰባጌ ሀሮገንዳ ቀበሌ ልዩ ቦታው “ዱፋ” ተብሎ በሚጠራ ስፍራ ዛሬ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ተኩል ላይ የትራፊክ አደጋ ደርሷል።
አደጋው የደረሰው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3- 69885 (ኢት) የሆነ ማርቼድስ የህዝብ ማመላለሻ ከዓለም ከተማ ወደ አዲስ አባባ ሰዎችን አሳፍሮ በመጓዝ ላይ እንዳለ መስመሩን ስቶ በመውደቁ ነው።
በዚህም የሁለት ሰዎች ሕይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ በአስር ተሳፋሪዎች ላይ ደግሞ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት ደርሷል።
ዋና ሳጅን እንደሻው እንዳሉት፤ ተጎጂዎች በዓለም ከተማ እናት ሆስፒታል የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛሉ።
የአሽከርካሪው በቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳዩ እየተጣራ ነው ያሉት።
በሌላ በኩል ትናንት ምሽት አንድ ሰዓት አካባቢ በመንዝ ቀያ ወረዳ ቀበሌ 11 ልዩ ስሙ “ቁልቋል” በተባለ አካባቢ በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ የ3 ሰዎች ሕይወት ወዲያውኑ ማለፉንም ዋና ሳጅን እንደሻው ገልጸዋል።
አደጋው የደረሰው የሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 3-16808 (አማ) የሆነ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ከዘረት ትንሽ ከተማ ወደ ዘመሮ በመጓዝ ላይ እያለ መሆኑንም አስረድተዋል።
በዚህም አሽከርካሪው ጨምሮ 15 ሰዎች ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል።
“ከተጎጂዎች መካከልም አራቱ በደብረ ብርሃን አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል፤ ቀሪዎቹ ደግሞ በመሀል ሜዳ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል” ብለዋል ዋና ሳጅን እንደሻው።
አሽከርካሪዎች ለራሳቸውና ለተሳፋሪዎች ደህንነት ሲሉ የፍጥነት ወሰን ጠብቀው በጥንቃቄ የማሽከርከር ሃላፊነታቸውን በአግባቡ ሊወጡ እንደሚገባም አሳስበዋል።