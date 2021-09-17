ኢትዮጵያን የደፈረው አሸባሪው የህወሃት ቡድንን ያለምንም ጥርጥር በጠንካራ ክንዳችን እንቀብረዋለን

መስከረም 7/2014 (ኢዜአ) ”የተከበረችና የታፈረች ኢትዮጰያን የደፈረው አሸባሪው የህወሃት ቡድንን ያለምንም ጥርጥር በጠንካራ ክንዳችን እንቀብረዋለን ” ሲሉ የሰሜን ምዕራብ ዕዝ አንደኛ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን አስታወቁ።
የመገናኛ ብዙሃን፣የኮሙኒኬሽንና የፌዴራል መንግስት የስራ ሃላፊዎች እና የመከላከያ ስራዊት አመራሮች ልኡክ በሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ ፍላቂት ከተማ የሚገኘውን የመከላከያ ሰራዊት አባላት በአካል በመገኘት አበረታቷል።
ብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን በወቅት እንዳሉት፤ ኢትዮጵያ በጀግኖች ልጆቿ ተከብራና ታፍራ የኖረች የታላቅ ህዝብ ሀገር ናት።
”የሀገር ክብርና ከፍታ በማይገባቸውና በማያውቁ ትንሾች ኢትዮጰያ ተዋርዳ አትኖርም፤ አሸባሪው ቡድን በጠንካራ ክንድ እስከ መጨረሻው ይደመሰሳል ብለዋል።
በሽብር ቡድኑ ዙሪያ የተሰለፉ የውስጥና የውጭ ሃይሎችም ተገቢውን ቅጣት ያገኛሉ ነው ያሉት ብርጋዴር ጀነራል ብርሀኑ።
ከመቼውም ጊዜ በላይ ህብረት እንደሚያስፈለግ አመልክተው፤ ህዝቡ እያደረገ ያለውን የኋላ ደጀንትነና ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል።
ይህን ጀግና ህዝብ ከጎናችን ይዘን የሽብር ቡድኑን በመደምስሰ የጀመርነውን ትግል በድል እንወጣለን ብለዋል።
የመገናኛ ብዙሃን፣የኮሙዩኒኬሽንና የፌዴራል መንግስት የስራ ሃላፊዎች በግንባር የሚገኘውን መከላከያ ስራዊት አባላት በአካል ተገኝተው መጎብኘታቸውንና ማበረታታቸውን አመስግነዋል።
”ይህ ጨለምተኛና ክፉ ሀይል ዳግም እንዳይነሳ ሆኖ ይደመሰሳል” ያሉት ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ናቸው።
በአጭር ጊዜ ድል እናስመዘግባለን፤ ለድሉ መፍጠን የተጀመረው የደጀንነት ተግባራት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው ያሉት ኮሎኔል ጌትነት።
ከዘገባ ሽፋን ባለፈ የመገናኛ ብዙሃንና የኮሙዩኒኬሽን ሃላፊዎች የስራዊት አባላትን በግንባር ተገኝተው ማበረታታቸው ለስራዊቱ የሞራል ስንቅ መሆኑንም ገልጸዋል።
ሙአዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ፤ በበኩላቸው፤ እናንተ የሰራዊቱ አባላት ታሪክ እየሰራችሁ፤ እኛ ደግሞ ታሪክ እየፃፍን ነው ብለዋል።
እናንተ እየሰራችሁት ያለውን ሀገር የማዳን ተጋድሎ የሚጽፈው ከሌለ ለትውልድ አይተላለፍም፤ ታሪክ ሰሪ ሰው ከሌለ ታሪክ ፀሐፊ ሰው ባዶ ካሴት ነው ነው ያሉት።
“ታሪክ ሰሪና ታሪክ ፀሐፊ አንድ ላይ መዋል ሲችል ነው ትውልድን ማትረፍ የሚቻለው” ያሉት ሙአዘ ጥበባት ዲያቆብ ዳንኤል አሸባሪዎቹ ጀግኖችን ፈሪ፣ ፈሪዎችን ጀግና አድርገን እንድንቀርባቸው ፅፈውብን ሂደዋል ብለዋል።
“እኛ አሁን ላይ ክፉውን ታሪክ ደምስሰን ትክክለኛውንም ታሪክ ለመፃፍ ነው ከፊታችሁ የመጣነው፤ ከዚህ በኋላ የምንገናኘው ጁንታው ተደምስሶ መቃብሩ ላይ ድንጋይ ለማስቀመጥ ነው” ሲሉ ገልጸዋል።
የመከላከያ ስራዊቱ የውጊያ መንፈስ፣ የህዝቡ ደጀንነትና የፈጣሪ እርዳታ ለአሸባሪው ቡድን መደምሰስ ምክንያቶች እንደሆኑም አመላክተዋል።
ሉኡኩ በደቡብ ጎንደርና ሰሜን ወሎ ዞኖች ለሁለት ቀናት የነበረውን ጉብኝት አጠናቆ ዛሬ ወደ ሰሜን ጎንደር ዞን አቅንቷል።