የጥፋት ቡድኑ በመሰረተ ልማቶች ላይ በፈጸመው ዘረፋና ውድመት ዜጎች ለጉዳት ተዳርገዋል -ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ

ባህር ዳር፤ መስከረም 7/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት በወረራቸው አካባቢዎች የውሃ፣ መስኖ፣ ኤሌክትሪክና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ላይ ዘረፋና ውድመት በመፈፀም ዜጎች ለጉዳት ተዳርገዋል ሲሉ የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናገሩ።
በአማራ ክልል አሸባሪው የህወሓት ቡድን በፈፀመው ወረራ ጉዳት የደረሰባቸውን መሰረተ ልማቶችን ለማቋቋም እንዲያግዝ ሚኒስቴሩ ዛሬ የ20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደርጓል።
በድጋፍ ርክክቡ ስነ-ስርዓት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እንዳሉት ፤አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈፀመባቸው አካባቢዎች መሰረተ ልማቶችን አውድሟል።
በተለይ የውሃ፣ የመስኖ፣ የኤሌክትሪክና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ላይ በፈጸመው ዘረፋና ውድመት ህዝቡ ለችግር መጋለጡን ተናግረዋል።
የሽብር ቡድኑ ጉዳት ያደረሰባቸውን የመስኖ ፓንፖች፣ የንፁህ መጠጥ ውሃ ተቋማት እና የኤሌክትሪክ መስመሮችን ለመጠገን ተባብሮ መስራት አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሰው፤ ለዚህ ይረዳ ዘንድ ሚኒስቴሩ የ20 ሚሊዮን ብር መለገሱን ገልጸዋል።
“የጥፋት ቡድኑ ንጹሃን ዜጎችን በጅምላ ከመግደል ባለፈ ለዘመናት ያፈሩትን ሃብት በመዝረፍ ያደረሰውን ጉዳት ለመቋቋም ለተጎጂዎች ተከታታይ ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል” ብለዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር በበኩላቸው፤ በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ከ4 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለችግር መጋለጡን ነው የገለጹት።
“የጥፋት ቡድኑ በወረራ በያያዛቸው አካባቢዎችም ከ500 ሺህ በላይ የክልሉ ነዋሪዎች ከቄያቸው ተፈናቅለው እንደሚገኙ አውስተዋል።
“ሚኒስቴሩ ያደረገው የገንዘብ ድጋፍ በማከል የአገልግሎት መስጫ ተቋማትና መሰረተ ልማቶችን በመጠገን መልሰው አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋል” ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት ለተፈናቀሉ ወገኖች በርካታ ተቋማት ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቁመው፣ ከችግሩ ስፋት አንፃር ድጋፉ በቀጣይም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።