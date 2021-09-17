“የነጩ ፖስታ ጎርፍ ለነጩ ቤተ መንግስት” ንቅናቄ በግንባር ከመዋደቅ ባለፈ የምንዘምትበት ተግባር ነው

መስከረም 7/2014 (ኢዜአ)”የነጩ ፖስታ ጎርፍ ለነጩ ቤተ መንግስት” ንቅናቄ በግንባር ከመዋደቅ ባለፈ የምንዘምትበት አንዱ ተግባር ነው ሲሉ የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ገለጹ።
ሚኒስትሯ “የነጩ ፖስታ ጎርፍ ለነጩ ቤተ መንግስት” ንቅናቄን አስመልክተው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኢትዮጵያ በውጭና በውስጥም እኩይ ተግባር ለመፈጸም በሚታገሉ ሀይሎች መካከል ትገኛለች ብለዋል።
ይህንንም ለመቀልበስና ሕዝቡን በአንድነት ለማሻገር ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።ኢትዮጵያዊያን በአንድነት ቆመው የውስጥና የውጭ ጫናዎችን መቋቋም በሚያስችሉ ተግባራት እየተሳተፉም ነው ብለዋል ሚኒስትሯ።
በኢትዮጵያ ላይ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ጫና እንዲሁም መልካም ገጽታዋን እንድታጣ እየተደረገባት መሆኑንም ጠቅሰዋል።
እነዚህ ጫናዎች ነባራዊ ሁኔታን ሳያገናዝቡ የተዛቡ መረጃዎችን ሆነ ብሎ በማሰራጨት እየተደረጉ ነው ብለዋል።
ሚኒስትሯ ይህን እኩይ ተግባር ለመታገል “የነጩ ፖስታ ጎርፍ ለነጩ ቤተመንግስት ንቅናቄ ጉልህ ሚና እንደሚኖረውም አመልክተዋል።
የእናት አገር ጥሪን ተቀብለን ሁላችንም ዘብ ልንቆም ይገባል ያሉት ሚኒስትር ኤርጎጌ በተለይም ወጣቱ ጉልህ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
“የነጩ ፖስታ ጎርፍ ለነጩ ቤተ መንግስት” ንቅናቄ በግንባር ከመውደቅ ባለፈ የምንዘምትበት አንዱ ተግባር ሲሉ ነው የገለጹት።
በዚህ ተግባር ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል እንዲሳተፍም ጥሪ አቅርበዋል።