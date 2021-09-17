አሸባሪው ህወሀት ከደቀነው የህልውና አደጋ ባጭር ጊዜ ለመሻገር ምሁራን ሚናቸውን ሊወጡ ይገባል

ባህር ዳር፣ መስከረም 7/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሀት ከደቀነብን የህልውና አደጋ ባጭር ጊዜ በአሸናፊነት ለመሻገር ምሁራን የላቀ ሚና መወጣት አለባቸው ሲሉ በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አብረሀም አለኽኝ አስታወቁ።
“ለፍትህና ርዕትህ መታገል የምሁራን ሃላፊነት ነው” በሚል መሪ ሃሳብ የአማራ ምሁራን በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በባህር ዳር ከተማ ውይይት እያካሄዱ ነው።
በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አብረሀም አለኽኝ በወቅቱ እንዳሉት እንደ ክልልም ሆነ እንደ ሃገር አሸባሪው የህወሃት ቡድን የህልውና አደጋ ደቅኗል።
“ቡድኑ በደቀነው የህልውና አደጋ በርካታ ዜጎች ተፈናቅለዋል፣ ንፁሃን በግፍ ለሞት ተዳርገዋል፣ ንብረት ወድሟል፤ ተዘርፏልም” ሲሉ ተናግረዋል።
የተጋረጠብንን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ በተቀናጀ አግባብ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው ድልም እየተገኘ መሆኑን ገልፀዋል።
ምሁራን ሃሳብ በማመንጨትና ህዝብን በማደራጀት ከአሸባሪው ወራሪ ጠላት ወገኖቻችንን ለመታደግ በሚደረገው ሂደት እገዛ እያደረጉ እንደሆነ ተናግረዋል።
“አሁን ላይ የገጠመን ፈተና ዘርፈ ብዙ በመሆኑ ምሁራን በእውቀታቸው አሻጋሪ የሆኑ ሃሳቦችን አደራጅቶ በማቅረብ የበለጠ ማገዝ ይገባቸዋል” ሲሉ አስገንዝበዋል።
በተለይም የህልውና ዘመቻው በአጠረ ጊዜ እንዲጠናቀቅ በተናበበ አግባብ መተጋገዝና መደጋገፍ ወቅቱ የሚጠይቀው አብይ ጉዳይ መሆኑን አብራርተዋል።
ምሁራን ሃገር ለመታደግ በቅንጅት የጀመሩትን እንቅስቃሴ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች የላቀ አስተሳሰብ እንዲኖር የበለጠ ሊተጉ እንደሚገባ አመልክተዋል።
“በፈቃደኝነት ህዝባችንን በቅርበት ማገልገል አለብን ብላችሁ በመነሳሳት የጀመራችሁትን በጎ ተግባር አጠናክራችሁ በመቀጠል ሃገርን ከአሸባሪው ህወሃትና ከውጭ ጠላት ማሻገር አለባችሁ” ሲሉ አስገንዝበዋል።
በውይይት መድረኩ በህልውና ዘመቻው የምሁራን ሚና በሚል ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት እየተደረገበት ነው።
በክልል ደረጃ የተቋቋመው የህልውና ዘመቻ ህዝባዊ ንቅናቄ ኮሚቴ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ በክልሉ ከሚገኙ ሁሉም ዩኒቨርስቲዎች የተውጣጡ ምሁራንና የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች እየተሳተፉ ነው።