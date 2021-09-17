የህወሀትን ግፍና በደል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ ቅድሚያ የምንሰጠው ነው- የምእራብ ጎንደር ወጣቶች

መተማ፣ መስከረም 7/2014 (ኢዜአ) የህወሓት የሽብር ቡድን በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ግፍና በደል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ ቅድሚያ የምንሰጠው ነው ሲሉ የምዕራብ ጎንደር ዞን ወጣቶች ተናገሩ።
በምዕራብ ጎንደር ዞን 18 ሺህ 100 ወጣቶች ፊርማቸውን ያስቀምጡበታል ተብሎ የሚጠበቀው “የነጩ ፖስታ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” የፊርማ ንቅናቄ ተጀምሯል።
የገንዳ ውሃ ከተማ ነዋሪ ወጣት ሀብታሙ ደበበ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው የአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ግፍና በደል ፈጽሟል።
የዓለም አቀፍ መንግስታት ድርጅቶችና መገናኛ ብዙሃን በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን የጅምላ ጭፍጨፋ፣ አስገድዶ መድፈርና የሃብትና ንብረት መውደም ችላ ማለታቸውን ተናግሯል።
የሽብር ቡድኑ የሚያደርሰውን ውድመት እንዳላዩ ማለፉ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለእውነተኛ ፍትህ ያልቆመ መሆኑን የሚያረጋግጥ መሆኑን አስረድቷል።
“አሸባሪው ቡድን በንፁሃን ዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን የጅምላ ጭፍጨፋ ማሳወቅ ተገቢ ነው” ያለው ወጣቱ “የነጩ ፖስታ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” የንቅናቄ ዘመቻ የሽብር ቡድኑ የጥቃት ሰለባ ለሆኑ የአማራና የአፋር ንጹሃን ዜጎች ድምጽ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ወጣቱ በዚህ ታሪካዊ የፊርማ ንቅናቄ ላይ አሻራውን ማሳረፍ እንዳለበት አስረድቷል።
ወጣት ሰዓዳ ሙሐመድ በበኩሏ አሸባሪ ቡድኑ በወረራ በያዛቸው ከተሞችና ቀበሌዎች ላይ ንብረትን ከማውደሙና ከመዝረፉ በተጨማሪ ዜጎችን በጅምላ እየጨፈጨፈ መሆኑን ጠቁማለች።
“አሜሪካንን ጨምሮ ምዕራባውያን ሀገራት ከፍትህ ጎን ከመቆም ይልቅ እውነታውን ወደ ጎን በመተውና የሽብር ቡድኑን አጀንዳ በመቀበል በአማራ፣ አፋር ክልልና በፌደራል መንግስት ላይ ጫና ሲፈጥሩ ተስተውሏል” ብላለች።
ይህንን የሀገርን ሉአላዊነት የተዳፈረ ድርጊት መቃወምና እንዲስተካከል በተገኘው አጋጣሚ ግፊት ማድረግ የወጣቱ ሃላፊነት መሆኑን አስረድታለች።
“የፊርማ ማሰባሰቡ ንቅናቄ ዘመቻ እውነታውን ለዓለማቀፉ ማህበረሰብ የሚያሳውቅ በመሆኑ ደብዳቤውን ለመፈረም ተዘጋጅቻለሁ” ያለው ደግሞ ወጣት ሳሙኤል አማረ ነው።
ወጣቱ ቲዊተርን ጨምሮ በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ተሳትፎ በማድረግ የሽብር ቡድኑን ህገ-ወጥ ድርጊት እያሳወቀ መሆኑን አብራርቷል።
“አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ በሚደረገው ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ ወጣቱ የፀጥታ አካሉን ከማጠናከር እና ግንባር ከመሰለፍ ባሻገር እውነታውን በማሳወቅ የሀገሩን ጥቅም ለማስከበር መስራት አለበት” ብሏል።
የምዕራብ ጎንደር ዞን ብልፅግና ፓርቲ የወጣቶች ሊግ ሃላፊ ወይዘሪት በልጣ ጌትነት አሸባሪው ቡድን በአማራ ህዝብ ላይ ሂሳብ ለማወራረድ በመነሳቱ በህዝቡ ላይ ከጅምላ ግድያ ጀምሮ በርካታ ግፍና በደል እያደረሰ መሆኑን ተናግራለች።
በዞኑ 18 ሺህ 100 ወጣቶች የሚሳተፉበት እና የሽብር ቡድኑን ግፍና በደል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማሳወቅ አጋዥ የሆነ የፊርማ ስነስርዓት ተከናውኖ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት እንደሚላክ አስታውቃለች።