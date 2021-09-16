በደቡብ ጎንደር በህወሀት ወራሪ ሀይል ጉዳት የደረባቸው አካባቢዎችና ግለሰቦች እየተጎበኙ ነው

ደብረ ታቦት፣ መስከረም 6/2013 (ኢዜአ) የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና የመገናኛ ብዙሃን የስራ ሃላፊዎች በደቡብ ጎንደር ዞን በህወሃት ወራሪ ሀይል ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢዎችና ግለሰቦችን እየጎበኙ ነው።
የመንግስት ባለስልጣናት፣ የመገናኛ ብዙሀን ተቋማትና የመካከያ አመራሮች በደብረ ታቦር ከተማ በወራሪው ሀይል በተወረወረ ከባድ ፈንጂ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ግለሰብን በማነጋገር ትላንት አመሻሽ የጀመሩትን ማጽናናት ዛሬ ቀጥለዋል ።
በጦርነቱ ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና እየተከታተሉ የሚገኙ የሰራዊት፣ የልዩ ሃይልና የሚሊሻ አባላትም ተጎብኝተዋል።
ባለስልጣናቱና አመራሮቹ በዛሬው እለትም በጉና በጌ ምድር ወረዳ በአሸባሪው ወራሪ ሀይል ሙሉ በሙሉ የተዘረፈውንና የወደመውን የጉና በጌምድር ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ጎብኝተዋል።
እንዲሁም በላይ ጋይንት ወረዳ በንፋስ መውጫ ከተማና አካባቢው በወራሪው ሀይል ህይወታቸውን ያጡ ከ60 በላይ ንፁሃን ቤተሰቦችን በመጎብኘት አጽናንተዋል ።
ህይወታቸውን ላጡ ንጹሀንም የጋራ የሀዘንና የፍትሃት ስነ ስርዓት ተካሂዷል።
በስነ ስርዓቱ ላይ መልዕክት ያስተላለፉት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እንዳሉት ጁንታው የፈፀመው ግፍና በደል አምርረን እንድንጠላው አድርጎናል።
ቡድኑ እስከ ክፉ ሃሳቡና ተግባሩ ከኢትዮጰያ ምድር ቀርቶ በዓለም ላይ እንዳይኖር የሚያስችል ትግል እንድናደርግ አስገድዶናል” ብለዋል።
“የእያንዳንዷ ንፁሃን ደም በእጥፍ ትመለሳለች “ያሉት ዲያቆን ዳንኤል ለዚህም ከጁንታው ደጋፊዎች በስተቀር መላው ኢትዮጰያውያን ባንድነት ቆመው እየታገሉ እንደሆነ ገልፀዋል።
“የንፁሃንን ደም መመለስ የሚቻለው ጁንታውን ከምድረ ገፅ ማጥፋት ሲቻል በመሆኑ በቁርጠኝነት እየተሰራ ይገኛል” ሲሉም ዲያቆን ዳንኤል አስታውቀዋል።