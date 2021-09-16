በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ምክንያት የተቸገሩና የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማገዝ የሚያስችል ውይይት ይካሄዳል

አዲስ አበባ መስከረም 6/2013(ኢዜአ) በአማራ እና አፋር ክልሎች በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ምክንያት የተቸገሩና የተፈናቀሉ ወገኖችን ማገዝ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት ይካሄዳል።
የብሄራዊ አስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል የአፈጻጸም ግምገማ ዛሬ ከሰአት በኋላ በባህርዳር ከተማ መካሄድ ይጀምራል።
በውይይቱ ላይ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪሃት ካሚል፣ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳን ጨምሮ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የስራ ሃላፊዎች ይገኛሉ።
በአማራ እና አፋር ክልሎች በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ማገዝ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በማተኮር ውይይቱ የሚካሄድ መሆኑ ተገልፇል።
ለተፈናቀሉ ዜጎች በየአካባቢው አፋጣኝ እርዳታ ተደራሽ ማድረግና የመልሶ ማቋቋም ጉዳይም ትኩረት ይደረግበታል ተብሏል።
ከዚህ ምክክር በተጓዳኝ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ከተባብሩት መንግስታት እና ሌሎች ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድርጅቶች ጋር እንደሚወያዩ ይጠበቃል።