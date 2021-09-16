ወያኔ ከጅምሩ ከታሪካዊ ጠላታችን ጋር ሲወጋን የነበረ ከሃዲ ቡድን ነው – ሜጄር ጄኔራል እንዳልካቸው ወልደኪዳን

አርሲ፣ መስከረም 6/2014/ኢዜአ/ወያኔ ከጅምሩ የኢትዮጵያን ልማትና ዕድገት ከማይፈልጉ ታሪካዊ ጠላታችን ጋር ሲወግን የነበረ ከሃዲ ቡድን ነው ሲሉ የምድር ሃይል ምክትል አዛዥና የሰው ሀብት ልማት መምሪያ ሃላፊ ሜጄር ጄኔራል እንዳልካቸው ወልደኪዳን አስታወቁ።
አዋሽ ቢሾላ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከል መሰረታዊ የውትድርና ስልጠና ያጠናቀቁ የሰራዊት አባላትን ዛሬ አስመርቋል ።
ሜጄር ጄኔራል እንዳልካቸው በምረቃ ስነ ስርአቱ ላይ እንደገለፁት ከምዕራባያዊያን ጋር በማበር ስልጣን የተቆናጠጠው የአሸባሪው ህወሀት ቡድን ሀገሪቷ ጠንካራ የመከላከያ ሃይል እንዳይኖራት አድርጓል ።
ቡድኑ በሰፊው ህዝብ ትግል ከስልጣን ሲወገድና የለመደው ዝርፊያ ከእጁ ሲወጣ ታላቋን የትግራይ ሪፐብሊክ እመሰርታለው በሚል ቅዠት በዝርፍያ ያካበተውን ሀብትና ገንዘብ በማንቀሳቀስ ሀገር ለመበተን መነሳቱን ተናግረዋል ።
በመንቀዥቀዥ ላይ የሚገኘውን ሌባና ዘራፊ ቡድን በመደምሰስ ወንጀለኞች ለህግ እንዲቀርቡ ማድረግ ከተመራቂ ወታደሮች የሚጠበቅ ቀዳሚ ተግባር መሆኑን ሜጄር ጄኔራሉ አስገንዝበዋል ።
“ከጀግናው መከላከያ ጋር የተቀላቀላችሁ ተመራቂዎች አንፀባራቂ ድልና ታሪክ እንደምታስመዘግቡ እምነቴ የፀና ነው” ብለዋል ።
አረምና እንክርዳድ በማስወገድ የሀገር ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን በዘላቂነት ማስጠበቅ ከተመራቂዎች እንደሚጠበቅ የገለጹት ደግሞ የማሰልጠኛ ማእከሉ አዛዥ ኮሎኔል ተረፈ ጩሪሶ ናቸው።
ጥቅማቸው የተነካባቸው ስግብግብ ወሮበሎች መከላከያ ላይ ጥቃት በመፈፀም ሀገር ለማፍረስ ያሰቡት ህልም በከንቱ መቅረቱን ተናግረዋል ።
ሰልጠኞች በቆይታቸው በሀገር ግንባታ፣ የአካል ብቃትና በወታደራዊ ሙያ ስልጠና መውሰዳቸውን ኮሎኔል ተረፈ አስታውቀዋል።
ሰልጣኞቹ በበኩላቸው በቆይታቸው ሀገራዊ ግዳጅን በብቃት መወጣት የሚያስችል ሙያዊ ብቃትና ክህሎት ማግኘታቸውን ተናግረዋል ።