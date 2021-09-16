ከሠራዊቱ ጎን ተሰልፈን ሀገራችን የተቃጣባትን ጦርነት ለመመከት ተነስተናል

ሐረር ፤ መስከረም 06/2014(ኢዜአ) ከመከላከያ ሠራዊት ጎን ተሰልፈን ሀገራችን የተቃጣባትን ጦርነት ለመመከት በላቀ ወኔ ተነስተናል ሲሉ በሐረሪ ክልል የሁለተኛው ዙር ዘማች ወጣቶች ተናገሩ።
በክልሉ በሁለተኛ ዙር መከላከያ ሰራዊቱን ለሚቀላቀሉ የተዘጋጁ ወጣቶች አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል፡፡
ከዘማች ወጣቶች መካከል ዳንኤል አሰፋ አንዱ ሲሆን፤ እስካሁን ለሀገሬ ያደረኩት ነገር የለም፤ ይህን በማሰብ ለሀገሬ ያለኝን ላበረክት ከጀግናው መከላከያ ሠራዊት ጎን ለመሰለፍ ተነሳስቼያለሁ ብሏል ለኢዜአ በሰጠው አስተያየት።
በሽብርተኛው ህውሃት የተከፈተብንን ጦርነት በድል አጠናቀን የሀገራችንን ሰላምና ነጻነት እናረጋግጣለን፤ በዚህም በወኔ እየተጓዝኩ ነው ብሏል።
የመሰናዶ ትምህርት ቤት የፊዚክስ መምህር የሆነው ወጣት ኢሳያሰ ብሩ በበኩሉ፤ ሀገር ስትኖር ነው ሁሉንም ማድረግ የሚቻለው፤ የማስተማር ስራዬን ለጊዜው ትቼ ከጀግናው የመከላከያ ሠራዊት በመሰለፍ የሀገሬን ክብርና ነጻነት ለማስከበር ቆርጬ ተነሳስቼያለሁ ሲል ገልጿል።
ሀገር አፍራሽ የሆነው አሸባሪው የህወሃት ቡድንን እስከ መጨረሻው ለመደምሰስ ትግል አደርጋለሁ፤ ሠራዊቱንም በመቀላቀሌ ደስተኛ ነኝ ብሏል ወጣት ኢሳያስ።
ጀግናው የመከላከያ ሠራዊትን በመቀላቀል አሸባሪውን የህወሃት ቡድንን ለመደምሰስ በፍቃደኝነት እና እልህ በተሞላበት ወኔ ለዘመቻው መሰናዳቱን የተናገረው ደግሞ ወጣት ዳኛቸው በለጠ ነው።
በዚህም አሸባሪው የትህነግ ቡድን በዜጎች ላይ የሚያደርሰውን ሰቆቃ እና በደል በአጭር ጊዜ ለማስቆም በሚደረገው ሁሉ ከጓደኞቼ ጋር በመሆን የሚጠበቅብኝን በሙሉ ጀግንነት እወጣለሁ ነው ያለው።
ሌላው ወጣት ጌታቸው ወርቁ በበኩሉ ፤ አሸባሪው ቡድን በሰሜን ዕዝ መከላከያ ሠራዊት ላይ ያደረሰው ኢ ሰብዓዊ ድርጊት ሁሌም እንደ እግር እሳት ያንገበግበኛል ብሏል።
በአሁኑ ወቅትም ህጻናትና ሴቶችን እያሰቃየ መሆኑን ስሰማ ይበልጥ ስላንገበገበኝ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ወስኛለው፤እናም ይሀን ከሃዲ እና ሽብርተኛ ቡድንን ለመደምሰስ ቆርጬ ተነስቼያለሁ ሲል ነው ያስታወቀው።
በአሸኛኘቱ ስነ-ስርዓት የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ የሐረሪ ክልል ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አብዱጀባር መሐመድ ፤ ወጣቶቹ ለሀገራዊ ጥሪውን በራስ ተነሳሽነት ለሰጡት አፋጣኝ ምላሽ ምስጋና አቀርበዋል።
ይህም አሸባሪዎቹ ህውሃትንና ኦነግ ሸኔን በመደምሰስ ሀገርን ለመታደግ የተዘጋጁ ሌሎችም በርካታ ወጣቶች ከልሉ እንዳለው ማሳያ ነው ብለዋል፡፡
ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ጋር በመሆን በቁርጠኝነትና በታላቅ ዲሲፕሊን ሀገራቸውን እንዲታደጉም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
ለወጣቶቹና ቤተሰቦቻቸው አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚደርግም አረጋግጠዋል፡፡
በዘማች ወጣቶች አሸኛኘት ስነ-ስርዓት ላይ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች እና ሌሎችም አካላት ተገኝተዋል፡፡