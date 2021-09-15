አዲስ አበባ፤ መስከረም 05 ቀን 2014 (ኢዜአ) “አገር ያለወታደር ባዶ በመሆኗ ዩኒቨርሲቲ መግባቴን ለጊዜው ገታ አድርጌ ቅድሚያ ለአገሬ መዝመትን መርጫለሁ” ትላለች ተመራቂዋ ወታደር
የጦላይ ከፍተኛ ባለሌላ ማዕረግተኛ ማስልጠኛ ትምህርት ቤት በመሠረታዊ ውትድርና በ2ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን የሰራዊት አባላት አስመርቋል።
ከተመራቂዎች መካከል በ12ኛ ክፍል የአገር አቀፍ ፈተና ከፍተኛ ውጤት አስመዝግባ “ቅድሚያ ለአገሬ ህልውና” በማለት ወታደራዊ ማሰልጠኛ የገባችው ተማሪ ትገኝበታለች።
በዩኒቨርሲቲ መግቢያ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ምደባው ጅማ ዩኒቨርሲቲ የደረሳት ወጣት “አገር ያለወታደር ባዶ በመሆኗ ቅድሚያ ለአገሬ መዝመትን መርጫለሁ” ብላለች።
በስልጠና ቆይታው ወታደራዊ ሳይንስንና የተግባር ልምምዶችን በበቂ ሁኔታ መቅሰሟን ገልፃ፤ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ የተነሳውን ሃይል ለመደምሰስ ዝግጁ ነን ትላለች።
ከማዕከሉ በቂ ስልጠና በማግኘቴ በየትኛውም ቦታና ሁኔታ አገሬን ለማገልገል ተዘጋጅቻለሁ ብላለች ወታደር ሜቲ ።
ኢትዮጵያን ከውጭና ከአገር ውስጥ ወራሪዎች ለመከላከል በሙሉ አቅሟ ለመስራት ዝግጁ መሆኗን አረጋግጣ ወጣቶች የአገር መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅራባለች።
በኢንጅነሪንግ ዘርፍ ሰራዊቱን የተቀላቀለው መሰረታዊ ወታደር እስራኤል ካሳሁን፤ በ12ኛ ክፍል ከፍተኛ ውጤት በማምጣት በዘርፉ ሰራዊቱን በራሱ ፍቃድ መቀላሉን ይገልጻል።
ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ የተነሳውን አሸባሪ ለማጥፋት በእልህ መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
በማሰልጠኛ ማእከሉ ያገኘናቸው ወንድማማቾቹ ወታደሮችኪያ ተገኝ እና ካሳሁን ተገኝ በጀግንነት ለአገራቸው መቆማቸውን ተናግረዋል።