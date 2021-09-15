የኢትዮጵያና ኬኒያ የሞያሌ አንድ ድንበር አገልግሎት የንግድ ሥራ ፍሰቱን ቀልጣፋ፣ አዋጭና ውጤታማ ያደርገዋል

አዲስ አበባ፤መስከረም 05 ቀን 2013 (ኢዜአ) የኢትዮጵያና ኬኒያ የሞያሌ በአንድ ድንበር የሚያልቅ የጉምሩክ አገልግሎት መጠቀም “የንግድ ሥራ ፍሰት ቀልጣፋ፣ አዋጭና ውጤታማ” እንደሚያደርገው ተገለጸ።
ይህ የተገለጸው የኢትዮጵያና ኬኒያ መንግስታት የሞያሌ አንድ አለቅ የድንበር አገልግሎት ማዕከል የአሰራር መመሪያ ሂደትን ለመተግበር የሚያስችል ስምምነት ዛሬ በአዲስ አበባ በተፈራረሙበት ወቅት ነው።
ስምምነቱን የጉምሩክ ኮሚሽነር አቶ ደበሌ ቃበታ እና የኬንያ የአገር ውስጥ ደህንነት ዋና ፀሐፊ ዊልሰን ኒጄጋ ፈርመዋል።
ስምምነቱ በሁለቱ ሃገራት መካከል የሚካሄደውን የንግድ ትብብር ቀልጣፋና ውጤታማ እንዲሆን እንደሚያስችል ተጠቅሷል።
የሞያሌ የጋራ የመተላለፊያ ጣቢያ የሀዋሳ – ሀገረ ማሪያም – ሞያሌ መንገድ አካል ሆኖ የተሠራ ነው፡፡
የጉምሩክ ኮሚሽነር አቶ ደበሌ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያና ኬንያ ዘመን የተሻገረ ወዳጅነት አላቸው፡፡
በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የንግድ ግንኙነት ካላቸው አቅም አኳያ ሲታይ አነስተኛ መሆኑን ጠቁመው፤ መመሪያው ይህንኑ ለማስተካከል ከፍተኛ አቅም እንደሚፈጥር አረጋግጠዋል፡፡
የጋራ መተላለፊያ ጣቢያው በድንበር ላይ የሚደረገውን የተንዛዛና ረጅም የመተላለፊያና የይለፍ ፈቃድ አሰጣጥ ቀልጣፋ ስርዓት የሚፈጥር መሆኑን አመልክተው፤ በሁለቱ አገራት መካከል ያለውን “የንግድ ሥራ ፍሰት ቀልጣፋ፣ አዋጭና ውጤታማ ያደርገዋል” ሲሉ ኮሚሽነሩ ተናግረዋል፡፡
ኮሚሽነር ደበሌ በተጨማሪ እንደተናገሩት፤ አሁን ላይ በሀገራቱ መካከል ያለው የንግድ ልውውጥና የሸቀጦች ዝውውር ስብጥር በከፍተኛ መጠን ጨምሯል፡፡
የኬንያ የአገር ውስጥ ደህንነት ዋና ፀሐፊ ዊልሰን ኒጄጋ በበኩላቸው፤ ስምምነቱ የሁለቱን ሀገራት ድንበር በጋራ ለመቆጣጠር ጠቃሚ መሰረት የተጣለበት መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ሁለቱ ሀገራት በጋራ መተላለፊያው በመጠቀም በድንበር ላይ ያለውን እንቅስቃሴ በአንድ ማዕከል ለማከናወን እንደሚያስችላቸውም ጠቅሰዋል፡፡
ዛሬ የተደረገው ስምምነት በድንበር አካባቢ የሚከናወነውን የሁለቱን ወዳጅ ሀገራት የንግድ ዝወውር በከፍተኛ መጠን የሚያሳድግና የሚያሳልጥ መሆኑንም ዋና ፀሐፊው ተናግረዋል፡፡
ስምምነቱ የድንበር ዝውውሩን ሂደት ቀላልና ቀልጣፋ ለማድረግ ከማስቻሉ በላይ ጊዜን ለመቆጠብ እንደሚረዳ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል፡፡
የጋራ የመተላለፊያ ጣቢያ ነጋዴዎች ፣ሰዎች ወይም ተሽከርካሪዎች ድንበር ሲያቋርጡ በሁለት ሀገራት ጉምሩክ፣ ኢሚግሬሽን፣ የጤና የመተላለፊያ፣ ደረጃ መዳቢ አልፈው እንዲሄዱ ያስችላቸዋል፡፡
ከዚያም በመዳረሻ ሃገር በተገነባው የመተላለፊያ ጣቢያ ብቻ በመቆም አስፈላጊውን የመግቢያና የመውጫ አገልግሎት በጣቢያው በሚሰሩ የሁለቱ ሀገራት ባለሙያዎች ዘንድ ማግኘት እንዲችሉ ይረዳቸዋል፡፡
የሀገራቱን የድንበር ነክ ጉዳዮች የሚቆጣጠሩ ሰራተኞች የተቀናጀ የድንበር አስተዳደር ስራዎችን በተሳካ መልኩ መተግበር እንዲችሉ አቅም ይፈጥራል ተብሏል፡፡
የጋራ መተላለፊያ ጣቢያው የህዝብ ለህዝብ ትስስሩንና የጋራ ልማትን በማጠናከር የሀገራቱን ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ግንኙነት የበለጠ እንደሚያሳድገው በስምምነቱ ላይ ተገልጿል፡፡
የአሰራር ሂደት መመሪያ ስምምነቱ ባሳለፍነዉ ዓመት ሰኔ 1 ቀን አገልግሎት መስጠት የጀመረውን የሞያሌ አንድ – አለቅ የድንበር አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ወደስራ እንደሚያስገባ ተመላክቷል፡፡
የሞያሌ አንድ አለቅ የድንበር አገልግሎት ህዳር 30 ቀን 2013 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና በኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተመርቆ ሥራ መጀመሩ የሚታወስ ነው።