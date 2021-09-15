አሸባሪው የአፋር ክልልን ተጠቅሞ ሀገረ ለማፍረስ የወጠነው ዕቅድ እንደማይሳካ በተግባር አሳይተነዋል — አቶ አወል አርባ

ሠመራ፤ መስከረም 05/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው የህወሃት ቡድን በእብሪት ተወጥሮ አፋር ክልልን እንደመሸጋገሪያ ድልድይ ተጠቅሞ ሀገር ለማፍረስ የወጠነው ዕቅድ እንደማይሳካ በተግባር አሳይተነዋል ሲሉ የአፋር ክልላዊ መንግስ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ተናገሩ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሩ አሸባሪው ቡድን በአፋር ክልል በፈጸመው ወረራ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖችና የወደሙ መሰረተ ልማቶችን ለማቋቋም የሚያግዝ 150 ሚሊየን በጥሬ ገንዘብ እና 50 ሚሊዮን ብር የሚገመት በዓይነት ድጋፍ ዛሬ አበርክቷል።
ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ድጋፉን ከምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት፤ አሸባሪው ህወሃት ኢትዮጵያን በማፍረስ ታላቋን ትግራይ ለመመስረት የቆየ እቅዱን አፋርን በመወረር ለማሳካት ሞክሯል።
በዚህም በሌሊት በከባድ ጦር መሳሪያ የታገዘ የግፍ ጭፍጨፍ ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ ከ240 በላይ ንጹሃን ዜጎችን በመጉዳት የህዝብ ጠላትነቱን ማረጋገጡን ጠቅሰዋል።
አሸባሪው ቡድን በወረራው የሀገሪቱ ገቢና ወጪ ንግድ መስመርን ሚሌና አዋሽ ላይ ለመዝጋት አልሞ ጦርነት ቢከፍትም በሀገሩና ክብሩ ፈጽሞ የማይደራደር የአፋር ህዝብ ከጸጥታ ሀይሎች ጋር በመቀናጀት ዕቅዱን ከንቱ ቅዠት አደርጎበታል ብለዋል።
ቡድኑ የአፋር ክልልን እንደመሸጋገሪያ ድልድይ ተጠቅሞ ኢትዮጵያን ማፍረስ እንደማይቻል በሚገባው ቋንቋ በማናገር እንደማይሳካ በተግባር አሳይተነዋል ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ።
አሸባሪው ቡድን በክልሉ በፈጸመው ወረራ ያደረሰውን ጉዳት በመረዳት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው፤ የአፋር ህዝብ የሀገሩን ዳር ድንበር በማስጠበቅ ለዘመናት አኩሪ ገድሎችን ሲፈጽም የኖረ ኩሩ ኢትዮጵያዊ መሆኑን ገልጸዋል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን የሀገሪቱን ገቢና ወጪ ንግድ መሰመር በመዝጋት ህልውናችንን አደጋ ላይ ለመጣል የቃጣብንን ወረራ በመቀልበስ የአፋር ህዝብ ታሪካዊ ሃላፊነቱን በሚያኮራ አግባብ ፈጽሟል ብለዋል።
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቀደም ሲልም አሸባሪው ቡድን በአማራ ክልል በፈጸመው ወረራ የተጎዱትን ለማቋቋም እንዲያግዝ 385 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደርጓል።