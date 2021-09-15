የመንግሥት ተሿሚዎች ስራ ከመጀመራቸው በፊት ሃብት እንዲያስመዘግቡ ይደረጋል

አዲስ አበባ፣ መስከረም 5/2014 (ኢዜአ) አዲስ የመንግሥት ተሿሚዎች ስራ ከመጀመራቸው በፊት ሃብት እንዲያስመዘግቡ እንደሚደረግ የፌዴራል የስነ-ምግባር እና ፀረሙስና ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ በ2013 ዓ.ም የሃብት ማሳወቅና ምዝገባ ክንውንና የ2014 ዓ.ም እቅድን በተመለከተ የኮሚሽኑ የሀብት ማሳወቅ እና ምዝገባ ዳይሬክተር አቶ መስፍን በላይነህ መግለጫ ሰጥተዋል፡፡
በዚህም በ2014 በጀት አመት በአገር አቀፍ ደረጃ ሀብት የማስመዝገብና የማሳወቅ ግዴታ የተጣለባቸው ተመራጮች፣ ተሿሚዎችና ሰራተኞች በሙሉ ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ይደረጋል።
አዲስ በሚዋቀረው የፌዴራልና የክልል የመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚካተቱ ተሿሚዎች ሃብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ይደረጋል ብለዋል፡፡
በዚህም የስራ አስፈፃሚና ህግ ተርጓሚ አካላት እንዲሁም የፌደራል እና የክልል ምክር ቤቶች አባላት ስራ ከመጀመራቸው በፊት ሀብትና ገቢያቸውን ያስመዘግባሉ ነው ያሉት።
በ2014 በጀት ዓመት በ1 ሺህ 100 ሀብት አስመዝጋቢዎች ላይ የመረጃ ትክክለኛነት ማረጋገጥ ስራ እንደሚሰራና የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት የስነምግባር ኮድ ይፀድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም አስረድተዋል።
በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በአገር አቀፍ ደረጃ በ 31 ሺህ 13 ተቋማት የሚገኙ ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰራተኞችን መረጃ ማደራጀት እንደተቻለ ገልፀዋል።
በመንግስት ተቋማትና የልማት ድርጅቶች ብቻ ተወስኖ የነበረው የሀብት ምዝገባ በህዝባዊ ድርጅቶች መጀመሩንም ተናግረዋል።
በቅርቡ የህግ ማዕቀፍ ካወጡት ከአፋርና ሶማሌ ክልሎች ውጪ 1 ሚሊዮን 531 ሺህ 47 የህዝብ ተመራጮች፣ የመንግስት ተሿሚዎችና ሰራተኞች ሀብት የማሳወቅና የማስመዝገብ ስራ ተከናውኗል ብለዋል።
ህጉን ያላከበሩ 4 ሺህ 400 ተመዝጋቢዎች የ1 ሺህ ብር ቅጣት በመክፈል መመዝገባቸውንም ጠቅሰዋል።
የሀብትና ገቢ ምንጭ ከመመዝገብ አኳያ ኦሮሚያ፣ ሲዳማ፣ ደቡብ፣ ሀረሪና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የተሻለ አፈፃፀም እንደነበራቸውም ተናግረዋል።