መንግስት በታጣቂው ላይ ጠንካራ እርምጃ እንዲወስድ የካማሽ ነዋሪዎች ጠየቁ

አሶሳ፤ መስከረም 03 /2013 (ኢዜአ) በክልሉ ሰብዓዊ ጥፋት እያደረሰ በሚገኘው ታጣቂ ቡድን ላይ መንግስት ጠንካራ እርምጃ እንዲወስድ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የካማሽ ዞን ነዋሪዎች ጠየቁ፡፡
ነዋሪዎቹ ጥያቄውን ያቀረቡት በዞኑ ካማሽ ከተማ ባካሄዱት ሠላማዊ ሰልፍ ላይ ነው፡፡
ከነዋሪዎቹ መካከል የሃገር ሽማግሌ የሆኑት አቶ ወርቁ ሊበን እንዳሉት፤ በክልሉ የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድን በዜጎች ላይ አስከፊ ጥቃት እየፈጸመ ነው፡፡
ድርጊቱ ከባህላችን የሚቃረን ነው፤ ታጣቂው የጉሙዝ ህዝብን በጭራሽ አይወክለም ብለዋል፡፡
በድርጊቱ ምሁራንን፣ ህጻናትን ፣እናቶችን እና የተለያዩ የህብረተብ ክፍሎችን አጥተናል የሚሉት አስያየት ሰጪው፤ የታጣቂውን ጭካኔ የተሞላበት እንደሚያወግዙ ገልጸዋል፡፡
የጥፋት ቡድኑ ድርጊት ከመንግስት አቅም በላይ አይደለም የሚሉት አቶ ወርቁ፤ ቡድኑ ወደ ሠላማዊ መንገድ ይመለሳል በሚል እድል እንደተሰጠው አስረድዋል፡፡
ከዚህ በኋላ የታጣቂው ጥፋት መቆም አለበት፤ የክልሉ መንግስት የማያዳግም እርምጃ እንዲውስድ ነው የጠየቁት፡፡
ሌላው የሰልፉ ተሳታፊ የካማሽ ከተማ ነዋሪ ሼህ አብደላ ከድር ፤ የሽብርተኛው ተላላኪ የሆነው እና በካማሽም የሚንቀሳቀሰው የጥፋት ቡድኑ እሱን የሚጋልበው ህወሃት በቅርቡ እንደሚደመስስ አምኖ ቢቻል ሠላማዊ መንገድ በመከተል ወደ ህዝቡ እንዲቀላቀል ጠይቀዋል፡፡
ከመንግስት እና ህዝብ ጋር መፋለም ራስን ከግንብ ጋር እንደማጋጨት ይቆጠራል ያሉት ነዋሪው ፤የሠላም አማራጭን የማይቀቡሉ ሁሉ መጨረሻው መጥፋት ነው ብለዋል፡፡
ሽፍታውም ይኸው እንደሚገጥመው አመልክተው፤ መንግስት እርምጃ ሊወስድበት እንደሚገባ ሼክ አብደላ አመልክተዋል፡፡
የካማሽ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታሪኩ ኩመራ ፤ የጉሙዝ ማህበረሰብ ከሌሎች ማህበረሰብ በጋብቻም እና ሌሎች ባህሎች የተዋሃደ መሆኑን ይናገራሉ፡፡
ታጣቂው ህጻናትን እና ሴቶችን ጭምር በመግደል የሚፈጽመው ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት እንደሆነ ጠቁመው ፤ ይህም ቡድኑ የሽብርተኛውን አገር የማፍረስ ጥፋት ማስፈጸሚያ መሆኑን ያሳያል ብለዋል፡፡
መንግስት አሁንም ታጣቂው ቡድን ሠላማዊ አማራጭ የሚከተል ከሆነ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሚንቀሳቀሰው ሽፍታ የጉሙዝ ማህበረሰብን በፍጹም አይወክልም የሚሉት ደግሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታሁን አብዲሳ ናቸው፡፡
እያሸበሩ ህዝብን እወክላለሁ ማለት አይቻልም ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ፤ መንግስት በተደጋጋሚ የሰጠውን የሠላም እድል ታጣቂው ሳይጠቀም መቅረቱን ጠቁመዋል፡፡
አሁንም በየቦታው ዘግናኝ ድርጊት መፈጸሙን እንደቀጠለ ጠቅሰዋል።
ይህም የዞኑን ህዝብ ትዕግስት በማስጨረስ ለሰልፍ አደባባይ እንዳስወጣው አስመልክተው፤ መንግስት በታጣቂው ቡድን ላይ የሚወስደውን እርምጃ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል፡፡