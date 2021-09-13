መስከረም 03/2014 (ኢዜአ) የኢትዮጵያን ትክክለኛ እውነታ ለአለም የሚያሳውቅ “የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” ዘመቻ በይፋ ተጀመረ።
ኢትዮጵያ የያዘችውን እውነታ ለዓለም የማስረዳትና የአሸባሪውን ህውሃት የጥፋት ድርጊት ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳየትን አላማ ያደረገው “የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” ዘመቻ በይፋ ተጀምሯል።
ዘመቻው ይፋ ሲደረግ ሚኒስትሮች፣ የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦችና በርካታ ወጣቶች ተገኝተዋል።
“የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” ዘመቻ ከዛሬ ጀምሮ አስከ መስከረም 15 ቀን 2014 ዓ.ም በ1 ሺህ 100 ወረዳዎች የሚካሄድ መሆኑ ታውቋል።
“በኢትዮጵያ ላይ በተሳሳተ መልኩ የሚነዛው አሉባልታ ከእውነት የራቀ መሆኑን ለዓለም ዓቀፉ ማህበረሰብ ለማሳየት በዘመቻው ይሰራል” ተብሏል።
በዚሁ ንቅናቄ ኢትዮጵያ የያዘችውን አውነታ ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እንዲደርስ ይሰራል ተብሏል።
የብልጽግና ወጣቶች ሊግ አደረጃጀት ዘርፍ ሃላፊ ስመኘው አድነው የዘመቻው ዋነኛ አላማ አሸባሪው ህወሃት እያደረሰ ያለውን የጭካኔ ተግባር ለመላው ዓለም ማሳየት መሆኑን ገልጿል።
በሚኒስትር ማዕረግ የዴሞክራሲ ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ፤ አንዳንድ ምዕራባውያን አገሮች በተሳሳተ መረጃና በውሸት ፕሮፖጋንዳ የኢትዮጵያን እውነታ አዛብተው እየተመለከቱት መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም “የነጩ ፖስታ ጎርፍ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት” መላው ኢትዮጵያውያን የአገራቸውን እውነታ ለአለም በግልጽ ለማሳወቅ እንዲሳተፉ ጠይቀዋል።
መርሃ ግብሩ ዛሬ ይፋ ሲሆን የተገኙ ወጣቶች፤ የአገራቸውን እውነታ ለአለም ለማስተዋወቅ ሌሎች ወጣቶችን በማስተባበር እንደሚሳተፉ ገልጸዋል።