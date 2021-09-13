በዞኑ ከ52 ሺህ በላይ ነዋሪዎች የንፁህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ሆነዋል – ጽሕፈት ቤቱ

አዳማ መስከረም 03/2014 (ኢዜአ) በተጠናቀቀው በጀት አመት ከ52ሺህ በላይ ነዋሪዎች የንፁህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን የምስራቅ ሸዋ ዞን ውሃ መስኖና ኢነርጂ ጽሕፈት ቤት አስታወቀ።
የጽሕፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ አበበ ተፈሪ ለኢዜአ እንደገለጹት በዞኑ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተደራሽ ለማድረግ በመንግስትና በግብረ ሰናይ ድርጅቶች አማካኝነት የ19 የውሃ ተቋማት ግንባታ እንዲጀመር ተደርጓል። ።
ከተቋማቱ መካከል የአስሩ ግንባታቸው ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ለአገልግሎት መብቃታቸውን ተናግረዋል።
ለአገልግሎት በበቁት የንፁህ መጠጥ ውሀ ተቋማት ከ52 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን ሀላፊው አስታውቀዋል ።
የአገልግሎቱ ተጠቃሚ ከሆኑ ነዋሪዎች መካከል ከ35 ሺህ በላዮቹ በገጠርና 17 ሺህ የሚሆኑት ደግሞ በከተማ የሚገኙ መሆናቸውን ገልጸዋል።
አዳሚ ቱሉ ጂዶ ኮምቦልቻ ወረዳ፣ ጂዶ ከተማ፣ አደኣ ወረዳ ሰርዶ ቀበሌ ፣ አዳዲ ኤጄሬ፣ አዳማ ወረዳ ሃጤ ለማን ቀበሌ የውሀ አገልግሎቱ ተደራሽ የሆነባቸው መሆናቸውን አስታውቀዋል ።
ለአገልግሎት በበቁት ተቋማት የዞኑ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሽፋን ከነበረበት 71 ነጥብ 8 በመቶ ወደ 74 ነጥብ 6 በመቶ ማሳደግ መቻሉን ጠቅሰዋል።
ቀሪዎቹ ዘጠኝ ተቋማት የውሃ ማስተላላፊያ መስመር ዝርጋታን ጨምሮ ሁሉም የግንባታ ሂደታቸው ተጠናቆ አገልግሎት ለመጀመር የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር ተከላ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የዞኑ አስተዳደር በበጀት ዓመቱ ለውሀ ተቋማት ግንባታ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ውጭ ማድረጉን ሀላፊው አስታውቀዋል ።
በአዳሚ ቱሉ ጂዶ ኮምቦልቻ የኢዶ ጎጆላ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ በድሪያ ኢሳ በአካባቢያቸው ከፍተኛ የመጠጥ ውሃ እጥረት ችግር ስለነበር ረዥም ርቀት ተጉዘው በሰው ጉልበትና በጋማ ከብት በመቅዳት ይጠቀሙ እንደነበር አስታውሰዋል።
“በአሁኑ ወቅት የውሃ ተቋም በአካባብያችን በመገንባቱ ህብረተሰቡ ከራሱ አልፉ ለእንስሳት የሚያጠጣውን ውሀ አግኝቷል ” ብለዋል”